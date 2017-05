Carpio pasará su sanción lesionado

Era obvio. Su pérdida de tiempo no era lógica. El Cádiz CF dominaba y el partido no era cuestión de calentarlo perdiendo tiempo. Pero Javier Carpio, en consenso con su entrenador que lo tiene todo estudiado, había sentido lesionarse y, a la vista de que estaba apercibido no lo dudó un solo instante. Le pidió a su portero, veterano como él y con más tablas que un teatro, sacar de fondo ante la protesta airada del público. El salmantino cogió carrerilla pero no se decidía a sacar de fondo hasta que provocó la ansiedad del árbitro de la contienda, que ante la tardanza en el saque del conjunto gaditano no tuvo otra que entrar al trapo y amonestarle con una tarjeta amarilla que le prohibía estar el domingo próximo ante el Nàstic de Tarragona. No pasa nada. Todo estaba pensado para infortunio de un jugador que llegó a Cádiz con una lesión en su rodilla por la que estará, mínimo, una seman fuera de la competición.

Como es sabido, Carpio no pudo terminar el partido en Alcorcón y tras ver la amarilla fue cambiado por Servando. Un problema físico era el motivo de su cambio. El lateral sufrió un golpe en su rodilla derecha en un lance del partido, fruto de esa patada sufrió un pequeño esguince.

Hoy está previsto que se le hagan las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. Lo que está claro es que Iván Malone será su sustituto en el próximo encuentro ante el conjunto tarraconense.

Javier Carpio no será la única ausencia del Cádiz CF la próxima jornada. Y es que como Carpio, también vieron tarjetas amarillas aridane y Brian Oliván, que también estaban apercibidos y no podrán jugar ante el Nàstic.