Carpio: «Estoy feliz porque puedo seguir defendiendo al Cádiz CF»

La renovación del contrato de Javier Carpio ha centrado la atención de este miércoles en el Cádiz CF. El lateral derecho salmantino continuará una temporada más (con opción a otra) en la entidad del Ramón de Carranza. Por eso no dudó en mostrar su alegría a la finalización de la sesión preparatoria. «Es una alegría y una felicidad poder seguir defendiendo esta camiseta. Estoy feliz en el club y en la ciudad. Tengo que dar las gracias por poder renovar y por la confianza que tienen depositada en mí», aseguró.

Del mismo modo, Carpio aclaró: «No hay que asociar la renovación con estar siendo titular o no. Desde el primer día he luchado al máximo aportando mi grano de arena y creo que todo ha influido». Y es que el veterano lateral, que está a punto de cumplir 34 años, ha sido titular indiscutible durante las dos temporadas que lleva en las filas del Cádiz CF, aunque en las últimas semanas es Rober Correa el elegido por Álvaro Cervera para ocupar esa demarcación sobre el rectángulo de juego.

Por eso también matizó: «Es la primera vez que me ha tocado apoyar al equipo desde fuera. Es difícil, pero es normal porque también le ha tocado a otros. Sigo luchando esperando mi oportunidad y cuando llegue intentaré aprovecharla».

La guinda del pastel

Más allá de su renovación con el Cádiz CF, Carpio se centra en las dos próximas citas ante Huesca y Rayo Vallecano, las escuadras que actualmente ocupan los puestos de ascenso a Primera. «Sería ponerle una guinda al pastel de este equipo al que no se le puede reprochar nada. Estamos terceros, con opciones de poder entrar en ascenso directo el lunes, y no vamos a dejar de soñar con cosas bonitas». De hecho puntualizó: «Conseguimos llegar a los 50 puntos mucho antes de lo que imaginábamos cuando hubo una mala racha al principio. A ilusión no nos gana nadie, no tenemos presión como otros equipos, pero no por eso vamos a dejar de ganar partidos».

Y apostilló: «Nuestra idea es la misma de conseguir los tres puntos sea quien sea el rival. Ahora le ha tocado al Huesca, pero no hay que relajarse porque todos los equipos pasamos por dinámicas durante una temporada».