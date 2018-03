El Carnaval y el ‘falso lleno’ ante el Oviedo

El Cádiz CF, según han publicado los compañeros de @vintage_stats, es el quinto equipo que más asistencia está teniendo en su estadio durante la presente temporada en Segunda División con una media de 12.874 espectadores en los catorce choques que ha disputado en el Ramón de Carranza hasta la fecha. El Sábado de Carnaval, ante el Real Oviedo, llegó hasta los 14.579.

Los equipos que superan al Cádiz CF en esta clasificación son cuatro históricos: el Sporting de Gijón (con más de 20.000 claramente en cabeza pese a su complicada temporada), el Real Zaragoza, el Real Oviedo y el Club Atlético Osasuna. Justo por detrás del Cádiz CF aparecen equipos como el CD Tenerife, el Granada, el Córdoba o el Valladolid.

El público de Carranza oscila entre los algo más de 10.000 que fueron a ver al Granada el Día de Reyes y los casi 15.000 que acudieron al estreno del equipo en la segunda jornada ante el Alcorcón.

Lo que es curioso es que el pasado fin de semana ante el Real Oviedo se colgara en las taquillas el cartel de no hay billetes y la entrada no superara los 14.600 espectadores. Refiriéndonos en exclusiva a ese partido en concreto, el Carnaval influyó para que muchos socios no acudieran al estadio.

El Sábado de Carnaval es un día en el que en Cádiz se trabaja más por la gran cantidad de turistas que acuden a la ciudad. Entre eso, y los implicados en agrupaciones o que simplemente prefirieron pasar el día escuchando coros en vez de viendo fútbol, es lógico que la entrada para un partido tan potente como el del Oviedo se viese resentida.

En todo caso, y más allá del Carnaval, parece que, a día de hoy, salvo para partidos de ‘play off’, Cádiz no da para más. Es algo entendible, y ya tiene muchísimo mérito que una ciudad que año a año pierde habitantes siga manteniendo un número de seguidores cercano a los 15.000. Sin embargo, subir de ahí le cuesta.

Eso sí, lo de Oviedo no es la primera vez que pasa. No es la primera ocasión en la que se espera un aforo cercano a los 20.000 espectadores y la entrada se queda lejos. Por que una cosa es que lo vendas todo y mil no acudan al estadio, pero 5.000 son demasiados. Quizás haya muchos abonados que viven fuera y habitualmente no van al estadio. Quizás. Es difícil conocer la razón, pero de lo que no hay dudas es de que el Cádiz CF puede sentirse orgulloso de tener a una afición fiel, que no es tan numerosa, pero que nunca le falla.