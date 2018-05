Calderón: “El Cádiz CF tiene que jugar el partido como una final y no ir a lo loco”

A. C.,

Por A. C., 16:40 h.

Antonio Calderón tendría que estar ahora mismo al frente del banquillo del Fuenlabrada, equipo al que ha entrenado un año y medio dejando muy buen sabor de boca en la afición madrileña pese a que fue destituido recientemente al perder comba el equipo de camino al ‘play off’ de ascenso a Segunda, donde lo dejó por segundo año consecutivo pese a perder a dos hombres claves en el mercado invernal. El entrenador gaditano ha estado este martes en las tertulias que la Cadena Cope hace en el hotel Las Cortes para dar su visión de cómo ve al Cádiz CF antes del encuentro de este sábado en Granada. Calderón, que ha descartado ya una oferta en el extranjero, espera que este verano le sigan llegando ofertas.

Centrado en el Cádiz CF, el que fuera jugador y entrenador cadista resta importancia al empate logrado por el Tenerife en el minuto 92. “Estas cosas pueden pasar. Era un partido igualado y ambos equipos compitieron bien. Verdaderamente, sorprendió que el Tenerife se fuese arriba con tanto en los últimos minutos sin jugarse nada. Fue un gol típico de Segunda B porque mandaron el balón hacia arriba y llegó el disparo tras un rechace”, manifestó.

A pesar del jarro de agua fría que supuso el gol canario, Calderón destaca la reacción gaditana. “El Cádiz CF tuvo una última llegada clarísima que pudo ser el 2-1. Ahora, hay que seguir con la ilusión intacta y no hay que olvidar que llegar a la última jornada dependiendo de ti no está pagado. Yo sí veo al Cádiz CF en ‘play off’ porque ha demostrado que compite muy bien. Es verdad que no arrolla, pero de la manera en la que está jugando ha conseguido muchos resultados. Y los demás también tienen que jugar”, recuerda el gaditano.

Calderón visitó el Nuevo Arcángel cuando entrenaba al Cádiz CF para medirse al Granada B siendo Pina el presidente del club nazarí. El Cádiz CF tenía que ganar para seguir dependiendo de sí mismo en su camino al ‘play off’, pero los cadistas empataron 3-3 en un partido muy extraño que pasados los años Calderón recuerda con cierta autocrítica. “Lo que me demuestra (aquel partido) es que todo lo que se mueve alrededor afecta bastante. El sentir de los futbolistas tras empatar era que se habían contagiado de la típica frase ‘este partido está ganado’ con eso de que Pina estaba allí y todo eso… Y cuando sales así, pues siempre hay algún futbolista que se descentra. Las cabezas son las que mandan, siempre lo digo. Hay que jugar con concentración y tener un plan B por si acaso pasan cosas donde se tenga que arriesgar algo más”, aconseja desde la experiencia.

Calderón apuesta por la clasificación para el ‘play off’ sin duda porque “si el equipo está ahí es porque ha sabido ganar en su día. Si hacemos los análisis después de un partido sería irreal porque la Segunda es muy igualada. He visto los tres últimos encuentros en Carranza y los decibelios en la grada han subido. Tras el partido ante el Zaragoza, que se hacen las cosas muy bien, llegas a a Barcelona y no atinas; cuando te das cuenta vas perdiendo por dos goles. Esas cosas pasan, pero no se puede analizar los últimos diez partidos solo”.

Uno de los pocos jugadores que él entrenó en su última etapa en el Cádiz CF es Garrido, del que habla lo siguiente. “Este tipo de jugadores son muy poco vistosos, pero son muy necesarios. Y más, con el fútbol que practica el Cádiz CF, que es un equipo que le gusta jugar con espacios y robar balones en el centro del campo. Por ejemplo, el Zaragoza se presta mucho a jugar por el centro y a robarle balones. Igual que el Barcelona B, pero Garrido se lesionó pronto en ese partido”. Un jugador que seguramente no llegará al encuentro de este sábado, algo que a Calderón le llega a decir que hay que “mirar las cosas con perspectivas puesto que no hay que olvidar las ausencias por lesión de Garrido, José Mari o Salvi”, dice para defender al equipo de las críticas a su irregularidad.

“Soy optimista por naturaleza pero también soy muy realista. Ahora se requiere algo y el Cádiz CF lo puede dar. Nadie piensa que no se pueda ganar el sábado”, afirma.

Lo que no cabe duda es que el mazazo de encajar el gol en el 92′ sigue en la cabeza de muchos aficionados que ya se frotaban las manos con el segundo ‘play off’ de ascenso a Primera consecutivo. Sin embargo, Calderón se agarra al clavo que le sigue quedando al Cádiz CF. “Entiendo que te vengas abajo porque yo lo he sufrido en Hospitalet, pero queda un partido. El equipo está ahí porque al final en el total de los partidos se ha comportado de buena manera. Te centras en lo que viene y a enfrentarte con todas las de la ley, que hay muchas”.

Mucho se ha hablado este año de la falta de gol en los delanteros que tiene a su disposición Cervera, pero lejos de lamentar la participación de los Barral, Carrillo, Romera y Jona, Calderón sale en su defensa. “Los cuatro delanteros del Cádiz CF han estado acertados. Encontrar un delantero en Segunda que te marque 14 goles no es fácil. Más que haya sido un problema de planificación, les ha faltado acierto”, explica subrayando que no todos los años se puede tener un Ortuño “que es capaz de coger un balón en el centro del campo y llevártelo a portería él solo”. Y sigue diciendo, que “el delantero del Cádiz CF, muchas veces se tiene que fabricar un gol él solo, pero los delanteros que tiene el Cádiz CF son rematadores”.

Sitúa a Álex Fernández, como un jugador que “está a un nivel de superior categoría, al igual que el lesionado José Mari”. Y de Perea sostiene que “viene muy atrás a recibir y creo que puede hacer más daño cerca del área”.

Por último, manda un recado al Cádiz CF de cómo debe jugar este sábado. “Debe ir con las ideas muy claras de cómo jugar y no volverse loco. Si vas mucho a por el partido, te descubres y te pueden hacer tres goles. Lo jugarán como una final que quiera ganar”.