Cádiz CF-Zaragoza (Previa): Seguir soñando o despertar

Cádiz 0 Zaragoza 0 Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Servando, Mauro, Lucas, Garrido, Álex, Abdullah, Alvarito, Nico y Barral. Zaragoza: Cristian Álvarez, Delmás, Verdasca, Mikel González, Lasure, Zapater, Papu, Eguaras, Javi Ros, Pombo y Borja Iglesias. Árbitro; Vikandi Garrido, vasco. Partido televisado por Gol. y que dará comienzo a las 21.00 horas. 39 jornada. Estadio Ramón de Carranza.

El colchón ha pasado a mejor vida. En realidad, pasó el pasado sábado, día en el que el Cádiz CF dejaba una plaza que daba derecho a jugar el ‘play off’ de ascenso tras la victoria del Valladolid. Es cierto que a los de Cervera le queda un partido por delante, pero ya puede decirse que este Cádiz CF salta sin red. Y saltará esta noche en Carranza. Es lunes, un día nada futbolístico pero se jugará de noche, que es cuando salir la magia de un estadio que debe empujar desde los momentos previos a un choque con sabor añejo y fútbol de Primera de los noventa.

Cádiz CF-Zaragoza. Ahí es nada. Y ambos clubes con aspiraciones de ascenso. La tensión y la emoción se pueden palpar desde hace días. Partidazo en la cumbre. Toca disfrutarlo. Vivirlo. Sentirlo, Y si llega el momento feliz, el de la victoria, acariciarlo y no dejar de saborearlo en ningún momento.

No hay que perder la perspectiva. Ya hasta resulta cansino explicar antes de construir una idea que por supuesto el objetivo está más que cumplido y que los de Cervera ya han aprobado con nota que si patatín, que si patatán, blablabla… Dicho lo anterior, toca seguir soñando por obligación. Porque sí. Porque resultaría denunciable no intentarlo con toda la convicción que exige el momento. Y porque también vale la pena cabrearse cuando se ve algo tan bonito cerca y no poder conseguirlo. La ambición hay que tenerla. Siempre.

Porque si no se tiene ya se sabe que la condena puede resultar hasta justa y merecedora. O no recuerdan ya los aplausos y el ‘hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual…’ cuando el CádizCF de Espárrago militaba en Primera. ¿Qué dónde se acabó con esa filosofía de la desidia poquito después de saborear la miel de la élite? ¡Bingo! En la innombrable categoría donde ahora quiere poner sus dos pies el Cádiz CF B. Por eso es normal que haya aficionados que se hayan indignado por el día de feria que se pasó el primer equipo a mitad de la semana y en los días previos a un partido clave para conseguir o no el pase a la fase de ascenso. Cervera no fue a aquel festín y en sala de prensa hasta admitió que hubiera gente enfadada por una comilona con copas estando el partido a la vuelta de la esquina. Ojo que eso no lo dice el que escribe, que hasta puede entender el colocón dado que genera buen rollo entre los compañeros. No, eso lo dice el mismo entrenador que, por cierto, se ausentó de una fiesta patrocinada por los directivos Pina, Cordero y Vizcaíno.

Cuentan los más viejos del lugar que el mejor Cádiz CF de la historia, el de los nueve años seguidos en la máxima categoría, las fiestas de los Juan José, Mejías y compañía estaban a la orden del día. Se cogían sus cogorzas pero tenían la vergüenza torera de sudar hasta la última gota de alcohol en el terreno de juego. Y la cosa salía. Vaya que si salía. Por supuesto, cuando la bola no entraba, llegaban las collejas desde la grada al son de ‘cubatas, cubatas’…

De entonces a acá ha pasado mucho tiempo y el fútbol, como la vida, ha cambiado mucho. Pero el balón sigue siendo redondo y el campo rectangular. Y por eso mismo, todo va de lo mismo. Y de lo que va esta noche es de sacar todo el orgullo que se lleva dentro para ganar de una vez por todas. Y da igual el rival. Lo que importa es el sueño del que nadie quiere despertar. Hay que ganar ya. Siete partidos sin hacerlo no solo resulta prohibitivo para cualquier equipo, y si se sumase un octavo sería la señal evidente de que el Cádiz CF no está capacitado para ascender. Duele pensarlo, pero es así.

Vuelven Lucas y Garrido

Para no despertar del segundo sueño en dos años, Cervera recupera a su hombre del centro del campo preferido, Jon Ander Garrido, que tras cumplir sanción en Albacete volverá a compartir el doble pivote con Álex. Con la esperanza de que Álvaro García pueda llegar en estado óptimo al duelo, se espera que el técnico vuelva al estilo con Nico Hidalgo en la banda, Abdullah en la mediapunta y Barral en la delantera. Y en la retaguardia habrá otro retorno, el de Lucas Bijker, que tras perder la titularidad en Reus remota el carril zurdo debido a la sanción de Brian Oliván. Al jugador holandés de origen brasileño le acompañarán los centrales Servando y Marcos Mauro y el lateral Rober Correa.

El rival es enorme, pero más enorme es la empresa. Hay que estirar el sueño con una victoria en una noche de esas que Carranza recuerde. Aquí, en Cádiz, nadie quiere despertar.