«Que el Cádiz CF sea líder es solo una anécdota, pero muy bonita»

Y a todo esto, el Cádiz CF visita este domingo el Carlos Tartiere en uno de los partidos marcados con rojo en el calendario amarillo. Con una relación complicada entre ambos clubes en las últimas temporadas por diversas razones, más extradeportivas que otra cosa, el Cádiz CF llega a Oviedo con la idea de “ganar, no de mantener el liderato”.

Así lo explica Cervera que reconoce la dificultad del encuentro. “He visto varios partidos del Oviedo. Es un equipo físico con las ideas claras, me gusta mucho. Me parece que va a ser un buen equipo. Analizando al Oviedo es un equipo al que tienes que empujar todo el partido y no le veo fisuras. Jugarán con Toché y Linares arriba, es la alineación más peligrosa de ellos”.

El técnico del Cádiz CF reconoce que “hemos hecho una buena plantilla y los partidos en Segunda hay que ganarlos y no perderlos. Estar arriba es un anécdota, pero muy bonita”. Asimismo, el entrenador destaca que “el éxito del Cádiz CF es el vestuario que tenemos. Todos son muy cómplice entre ellos, se nota que vienen a gusto a entrenar”.