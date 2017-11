Cádiz CF-Reus: La tranquilidad está en casa

Cádiz 0 Reus Deportiu 0 Cádiz CF: Cifuentes, Carpio, Servando, Kecojevic, Lucas Bijker, Garrido, José Mari, Salvi, Álex Fernández, Álvaro y Carrillo. Reus Deportiu; Édgar Badía, Jorge Miramón; 'Pichu' Atienza, Olmo, Álex Menéndez, Tito, Gustavo Ledes, Borja Fernández, Querol, Carbonell y Édgar Hernández. Árbitro: Prieto Iglesias, comité navarro. Estadio y Hora: Ramón de Carranza. 21 horas. (Canal LaLiga 123 TV).

Una fecha confusa. En estos tiempos, el cadismo esperaba bañarse en un mar de alegría con un torrente de victorias, y pronto se encontraba asfixiado por la sequía que sufría su equipo. Ocho jornadas sin ganar para quedarse con el agua al cuello, aturdido y especialmente acongojado por encontrarse en una situación cuanto menos inesperada.

Ahora el Cádiz CF dispone de una magnífica ocasión para devolver las aguas de su cauce. Enganchar un segundo triunfo consecutivo significaría la confirmación de esa recuperación antecedida por el juego y que no se traducía en resultados. Regresaría la tranquilidad tan necesaria en un plantel que ha de ir creciendo paso a paso, con solidez, pues de vez en cuando le llegan sacudidas de levante y de poniente.

Tres puntos frente al Reus ‘limpiarían’ una semana larga y tediosa, repleta de malentendidos y acusaciones que denotan un peligroso mar de fondo. El primer desencuentro se produce no sobre el tapete si no en la enfermería. Mientras Quique Pina aventuraba una lesión de dos meses de Salvi, el sanluqueño trabajaba con buenas sensaciones de cara al duelo de esta noche. Ha entrado en la convocatoria, probablemente salte de inicio, y será el verde quien dicte sentencia, el que conceda razones a cada cual.

El fino extremo, salvador en Almería, es el futbolista en mejor forma de la escuadra a la espera de que Alvarito y José Mari se le unan en las próximas fechas. El caso Barral se prolonga una semana más pues se cae de la lista tras su floja actuación en los Juegos del Mediterráneo y el tirón (distensión) antes del descanso.

Un Cádiz CF con mucho trabajo pero sin gol

El gol es la asignatura pendiente en el expediente X amarillo. La responsabilidad recaerá en un delantero con poco gol, si bien Carrillo al menos se faja y conecta con las bandas anteponiendo el colectivo a lo individual. Romera no se termina de consolidar como alternativa, con una preocupante falta de adaptación.

Cervera ha encontrado un bloque una vez superadas las lesiones y mantendrá a José Mari y Garrido en la medular, con Álex Fernández por delante. Rubén Cruz regresa a la convocatoria mientras que Abdullah continúa en el dique seco. En retaguardia, Kecojevic tiene casi todas las papeletas para reemplazar a Villanueva, con la ‘Vinotinto’ en este tiempo de selecciones, si bien Mauro ya ha superado su lesión. Variaciones nominales en la alineación para mantener la misma idea: presión alta, salida rápida tras robo y velocidad por los extremos.

¿Un entrenador sin crédito?

Sumada al desencuentro en la enfermería, la otra polémica que deja un regustillo amargo se posa sobre las palabras de Álvaro Cervera aseverando que no tiene crédito alguno, pese a recibir loas constantes desde la hinchada y la prensa. El míster no está cómodo, quizás porque las lesiones y la falta de gol están deteriorando su idea de juego. No se le exige la ‘Champions’, pero sí la permanencia e incluso sin agobios, y se labra con triunfos como el de esta noche ante un Reus sobre el papel inferior. Y con dos puntos más sobre la clasificación.

De la sorpresa a la consolidación. Un milagro rubricado por Natxo González, actual técnico del Zaragoza, y consolidado por su pupilo López Garai. Los catalanes se han instalado en la zona media pese a tener a sus dos delanteros ‘estropeados’. Lekic y Máyor faltan a la cita, quedando como referencia el ariete Edgar Hernández. Sólo diez goles en 13 jornadas, tan bien distribuidos como el pasado curso, pues se aferra a su fortaleza defensiva para arrancar resultados excelentes fuera de sus dominios. Sólo ha hincado la rodilla una vez como visitante. Con Gustavo Ledes como principal exponente, querrá el contacto con la pelota más incluso que los locales.

El Cádiz CF cumplirá con su compromiso tras desarrollarse una sorprendente jornada, otra más. Parte con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso y la décima plaza a tiro, mirando más hacia el cielo que al infierno. Se cumple el primer tercio de la competición y es más necesario acumular puntos que fijarse referencia, pues ese colchón servirá de trampolín en el futuro o de red de seguridad, como el que se creó al inicio de campaña.

Espera una batalla dura, trabada, donde se penalizará el mínimo error, el gol se paga a precio de oro y el tacticismo imperará por encima de las florituras. Fútbol de plata, de resultado incierto, con un regalo maravilloso para los amarillos: la tranquilidad. Al alcance de sólo tres puntos.