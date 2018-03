Cádiz CF-Real Oviedo (Previa) A por la bestia negra

Cádiz 0 Real Oviedo 0 Cádiz CF: Cifuentes; Carpio, Servando, Kecojevic, Lucas; Garrido, Abdullah, Álex; Salvi, Álvaro García y Jona. Real Oviedo: Alfonso Herrero; Johannesson, C. Hernández, Forlín, C. Fernández, Mossa; Ñíguez, Folch, Rocha, Berjón; y Toché. Pulido Santana, del comité canario. Encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga 123. Ramón de Carranza

Duelo por todo lo alto que va a disputarse hoy en el Ramón de Carranza entre los dos equipos que luchan por la segunda plaza de la clasificación, el Cádiz CF y el Real Oviedo. Dos conjuntos con una rivalidad reciente provocada por el ascenso de los carbayones en el templo amarillo y algunos altercados con las aficiones de por medio que va siendo hora de enterrar.

Dejando a un lado lo extradeportivo, en lo puramente futbolístico se puede decir que el Cádiz CF se mide a su actual bestia negra. No en vano, tras privarle del ascenso hace tres años, se ha impuesto en los tres duelos que le han enfrentado en Segunda, los dos de la pasada temporada y el de la primera vuelta de la presente.

Para poner las cosas más complicadas, el equipo que dirige con mano de hierro Juan Antonio Anquela es el que está más en forma de la categoría. No pierde desde el pasado 18 de noviembre, cuando lo hizo en Pucela, y acumula 24 puntos de 30 posibles, con un balance de siete victorias y tres empates en los últimos tres choques. Además, vienen de ganarle al Sporting de Gijón en un derbi asturiano que no se jugaba desde hacía 14 años.

El Cádiz, a recuperar su estilo

Ante un rival tan complicado y un partido tan importante para la clasificación (Cádiz y Oviedo están igualados a puntos en la segunda plaza de la tabla), Cervera sabe que el triunfo pasa por recuperar el mejor juego del equipo amarillo, el que mostró sobre todo en diciembre, y jugar desde el primer minuto hasta el último con, al menos, la misma intensidad que el rival.

La racha de tres partidos sin ganar podría provocar cambios en el once tipo del Cádiz CF. Con la vuelta segura de Garrido a la titularidad, la incógnita está en saber quiénes serán sus acompañantes. En un partido tan duro, no hay que descartar que Cervera coloque a Fausto Tienza al lado de Garrido para reforzar la medular. Álex actuaría en la media punta en ese caso. La otra opción es que juegue el centro del campo habitual, con Abdullah acompañando al vasco en el doble pivote. Eugeni, tras su bajo rendimiento ante el Nàstic, no será de la partida.

Con la portería, la defensa y las alas claras, la otra duda del técnico amarillo es el delantero titular. Carrillo lleva muchos partidos sin marcar y Jona podría debutar en el once. Barral, que seguro que le tiene muchas ganas al choque por su pasado sportinguista, es la otra opción que tiene a su disposición el entrenador.

El once de Cervera podría ser el formado por Cifuentes en portería; Carpio, Kecojevic, Servando y Lucas Bijker en defensa; Garrido, Abdullah y Álex en el centro del campo; y Salvi, Álvaro García y Jona en el ataque.

El rival, un hueso muy duro de roer

El gran éxito del rival del Cádiz CF hoy, el Real Oviedo, radica en su fiabilidad atrás, en su calidad arriba y, sobre todo, en la altísima intensidad que le pone a los partidos. Gana los balones divididos y presiona a su rival hasta asfixiarlo. Así acabó con el Sporting la semana pasada y así va a intentar jugar hoy en Carranza.

El equipo asturiano juega con una línea de tres centrales y dos carrileros largos que se suman continuamente al ataque. De hecho, uno de ellos, Mossa, fue el hombre que le marcó los dos goles al Sporting de Gijón en el reciente derbi. Los tres o cuatro hombres del centro del campo tienen mucha llegada y los delanteros se sacrifican por el equipo. Es un bloque compacto que sabe muy bien lo que hace y que juega igual dentro que fuera de casa.

Anquela saldrá de inicio hoy en Carranza con un once parecido al formado por Alfonso Herrero en la portería; Carlos Hernández, Forlín y Christian Fernández en el centro de la zaga; Johannesson y Mossa en los carriles; Ñíguez, Folch, Rocha y Berjón en el centro del campo; y Toché arriba.

La trascendencia del encuentro

Más allá de la importancia clasificatoria, ya que pase lo que pase en el encuentro de hoy quedarán muchos puntos en juego y la distancia entre ambos conjuntos no superará en ningún caso los tres puntos, el encuentro puede suponer un espaldarazo de moral tremendo para el Cádiz CF si lo gana y un mazazo si lo pierde.

No son tres puntos más. La afición amarilla tiene muchas ganas de que su equipo ‘vengue’ por fin la dolorosa derrota en la promoción de ascenso. Tiene ganas de que su equipo, por fin, acabe con su reciente bestia negra.