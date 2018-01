El Cádiz CF tiene un problema con los penaltis

David Barral, Aitor García, Alex Fernández, Carrillo y Salvi. Estos han sido los cinco lanzadores de penaltis que el Cádiz CF ha tenido hasta el momento. Un repóker de jugadores amarillos que en su mayoría saben ya lo que es errar una pena máxima, por desgracia del equipo cadista.

Y es que parece que el Cádiz CF tiene un problema con los lanzamientos desde los once metros. “Seguramente sí que hay que hacer algo, tomar una decisión, pero eso no va a asegurar que no los fallemos”, reconoce el propio Álvaro Cervera tras quedarse con la miel en los labios de entrar en la eliminatoria frente al Sevilla tras el error de Salvi en la pena máxima.

Las cosas como son. No es normal haber fallado seis de los nueve penaltis que el Cádiz CF ha lanzado. Más de la mitad en una estadística muy negativa para un equipo como el de Cervera que ha dejado escapar oportunidades para sentenciar partidos, encarrilarlos o meterse en ellos, caso del último de Copa del Rey ante el Sevilla FC.

Asimismo, los amarillos han pasado de una temporada, la pasada, con muy pocos penaltis pitados a favor, a una en la que sucede todo lo contrario pero sin el resultado deseado.

Hasta el momento, los tres aciertos desde los once metros han sido ante el Lugo (Barral), Betis (Aitor) y Barcelona B (Carrillo). Curiosamente, tanto Barral como Aitor saben lo que es marcar y fallar esta temporada. Mientras que isleño anotó el gol de la victoria en el Anxo Carro, no tuvo tanto acierto frente a Osasuna en Copa del Rey y ante el propio equipo navarro, por dos veces, en Liga. Por su parte, Aitor marcó en el Villamarín pero anteriormente falló en el famoso partido de los penaltis ante Osasuna.

Las otras penas máximas erradas tienen como protagonistas a Alex en el choque frente al Barcelona B, mismo encuentro en el que sí marcó Carrillo desde los once metros, y al sanluqueño Salvi que erró frente al Sevilla.

Curiosamente el extremo cadista se había quedado con las ganas de lanzar en más de un partido y frente a su exequipo tuvo la oportunidad sin suerte. De esta forma, el Cádiz CF acumula seis penas máximas falladas en lo que va de temporada.