El Cádiz CF no cabalga solo en Segunda desde febrero de 2005

El Cádiz CF no cabalga en solitario en la clasificación de Segunda División desde el 21 de febrero de 2005. Sí, el año del último ascenso a la élite. En aquella temporada, antes que acabase ascendiendo como primer clasificado gracias al ‘goal average’, los hombres de Víctor Espárrago fueron líderes en solitario meses antes de aquella gloriosa tarde de junio en Jerez. Exactamente, en la jornada 25 en la que tuvieron que visitar el campo del Nàstic de Tarragona. El Cádiz CF consigue un punto ante el cuadro tarraconense, que se había adelantado gracias a un gol de Bolo. Abraham Paz empataba en el 48′ y se firmaban tablas un partido bronco que dejaba al once amarillo como líder en solitario con 47 puntos seguido, con 46, por el Celta y ya con 45 Elche y Eibar. Poco le duró el liderato a los gaditanos, que tras el empate en tierras catalanas atravesó una peuqeña crisis de resultados. La jornada siguiente no pasaron del empate sin goles ante el Sporting en Carranza. También empataron después en el Colombino ante el Recre (1-1,) y perdieron en Carranza (0-1) ante el Murcia. No fue hasta la visita al Celta que los de Espárrago no se reencontraron con la victoria (0-2).

Es cierto que la última vez que el Cádiz CF lideró la clasificación de Segunda División no pudo escoger mejor momento para hacerlo porque era la última jornada de la temporada 2004/05 y se acababa de proclamar campeón de Segunda y brillante equipo de Primera tras vencer 0-2 en Chapín al Xerez con goles de Oli y Paz, este último de penalti. Tan cierto que no lo hizo en solitario ya que con los mismos puntos, aunque con peor balance de goles en la definitiva clasificación final, se situaron los otros dos equipos que le acompañaron a la máxima categoría, el Celya y el Alavés, todos con 76 puntos.

No obstante, también hubo otros momentos, algo más recientes que el ‘Chapinazo’ pero no tanto, en los que el Cádiz CF vivió tiempos similares a los actuales en los que lidera la tabla LaLiga123. Para ver al Cádiz CF en lo más alto de la clasificación hay que echar la vista atrás a los inicios de la temporada 2006/07, la primera en Segunda tras el descenso a Segunda en Getafe. Se sentaba en el banquillo el debutante y exfutbolista Oli. Y aunque las cosas acabaron mal para el asturiano, lo cierto es que no empezó con mal pie aquella Liga en la que en la primera jornada el Cádiz CF goleaba 3-0 en Carranza al Vecindario con un Lucas Lobos estelar al firmar un ‘hat trick’. Precisamente, el argentino se lesionaría la jornada siguiente en el Heliodoro Rodríguez López, donde el Cádiz CF gana 0-1 con gol de Jonathan Sesma en el 76′. De ahí, de esa lesión, muchos de los problemas que acabaron con la destitución de Oli. Pero antes, en esas dos primeras jornadas, el Cádiz CF fue colíder. En la primera, empatado con el Ciudad de Murcia, que también había ganado por la misma renta que el Cádiz CF. Y en la segunda ya era segundo, empatado a puntos con el Valladolid, pero con peor coeficiente de goles. Ya en la tercera jornada, el Cádiz CF empataría 1-1 con el Murcia en Carranza (goles de Iván Alonso y De Paula para los gaditanos) y comenzaría a perder comba con los puestos de arriba.