El Cádiz CF – Nástic, en 5 claves

El Estadio Ramón de Carranza vive esta noche un más que interesante Cádiz CF – Nástic de Tarragona en el que los amarillos tratarán de seguir invictos en la competición liguera, mientras que los catalanes buscarán su primera victoria del curso.

Un encuentro importante y que aporta claves interesantes de cara a conocer qué puede pasar esta noche en el feudo cadista.

1. Vuelve Alvarito

Sin duda la primera premisa del Cádiz CF – Nástic de esta noche. Álvaro García regresa a la convocatoria de Cervera y por ende es de vital importancia que el futbolista franquicia de la escuadra cadista pueda estar en el césped de Carranza. Con la duda de saber si será titular o no, su sola convocatoria es una gran noticia teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en los últimos días.

2. Rachas contrapuestas

Mientras que el Cádiz CF suma siete puntos de nueve posibles, el Nástic solo ha logrado uno en lo que va de temporada. Dos derrotas ante Almería (0-1) y Sporting (0-4) y el empate frente al Reus (1-1) es el bagaje de un cuadro catalán que parece abonado a los malos comienzos de temporada. Ya la pasada le costó una enormidad ganar su primer encuentro.

Todo lo contrario que un Cádiz CF invicto y que se encuentra en un buen momento a pesar de las bajas que suma. Los de Cervera no saben lo que es perder y han ganado tres de los cuatro partidos oficiales jugados hasta el momento, contando el de Copa del Rey.

3. Bajas en ambos equipos

Las ausencias, más numerosas en los locales que en los visitantes, será otra de las claves del Cádiz CF – Nástic de esta noche. José Mari, Sankaré, Rubén Cruz y Perea, éste último recuperado pero sin tener opciones de jugar, serán las bajas del Cádiz CF. El Nástic tiene una más que sensible: Stephane Emana. El extremo camerunés no acabó el partido de la pasada jornada ante el Sporting de Gijón y no ha podido recuperarse de esos problemas musculares.

4. Ojo a Barral y Eddy Silvestre

David Barral pone a prueba su gran racha goleadora esta noche. El isleño ha marcado hasta el momento en todos los partidos que ha jugado. No pudo estar ante el Alcorcón y curiosamente el Cádiz CF se quedó sin goles aquella tarde. La aportación del delantero está siendo clave en el buen arranque de temporada cadista.

Con un ojo a Barral y el otro a Eddy Silvestre. El de Azerbaiyan regresa a Carranza en las filas del Nástic de Tarragona tras su salida del Cádiz CF hace unas semanas. El centrocampista pasó con más pena que gloria por la Tacita y espera reencontrarse con su mejor versión en el equipo catalán.

5. Efecto Carranza

Carranza debe ser un fortín para el Cádiz CF esta temporada. Ya lo fue la pasada, siendo un escenario del que se escaparon pocos puntos, más al final que a principio de temporada. Por ahora dos partidos como local, un empate y una victoria. El empuje del cadismo debe ser una de las claves todo el año.