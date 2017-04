Cádiz CF-Levante UD (Previa) La alegría la puede traer el Levante

Cádiz 0 Levante 0 Cádiz CF: Cifuentes, Carpio, Aridane, Servando, Luis Ruiz, José Mari, Garrido, Salvi, Álvaro García, Aketxe y Ortuño. Levante UD: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Toño, Rober Pier, Campaña, Jason, Morales, Espinosa y Rober. Árbitro: El vallisoletano De la Fuente Ramos. Partido correspondiente a la 34º jornada. Estadio Ramón de Carranza.

«Si no especulas le puedes ganar como hizo el Getafe». Estas palabras pertenecen al entrenador del Cádiz. Sí, sí, sí, el mismo que salió a especular hace tan solo una semana sobre el césped del Alcoraz de Huesca. Por descontado que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Ni los rivales son los mismos, ni el campo es el mismo, ni las circunstancias son las mismas y, por lo tanto, el planteamiento no tiene porque ser el mismo. Pero no deja de ser curioso.

Dicho eso, al lío. Y el lío no es otro que el que esta tarde se le presenta a un Cádiz CF necesitado de victorias. Más que por la clasificación, que también, por la sensación. Cuatro jornadas sin ganar son demasiadas para un equipo que pretende meterse en la fiesta del ‘play off’ de ascenso. Cierto es que en esta fiesta lleva de ‘colao’ unas 17 jornadas, pero ahora que llegan las chicas está feo borrarse. O peor, que lo borren.

Por eso mismo, el Cádiz CF debe recuperar la alegría perdida y qué mejor que hacerlo en casa y contra todo un equipo que ya va camino de Primera. Los hombres de Cervera deben salir con la confianza del que ya ha hecho bien su trabajo, con la valentía del que no tiene nada que perder y con la responsabilidad de darse una alegría al cuerpo a costa de un equipo al que le espera el obsequio del ascenso la semana que viene ante los suyos. Por supuesto que no hay que poner las manos en el fuego por la hipotética y lógica relajación de un Levante que se ha paseado este año en Segunda, pero si los amarillos van a por todas y con buena fe enseñan los dientes desde el primer momento, seguramente más de un granota se piensa meter al pie con tanto fuerza para estar ‘plenti’ para la fiesta que, seguro, le está por llegar.

El Cádiz CF debe salir, y saldrá, a por todas. Pero ante todo, el Cádiz CF de Cervera debe salir confiando en que todo lo que ha conseguido se lo ha labrado desde la verticalidad y la profundidad por banda. Alvarito, que no jugó en Huesca, debería volver. Y desde la otra debería partir Salvi. Banda, banda y más banda.Desborde, desborde y más desborde. Y repliegue. Y todos juntos. Y a correr. Este Cádiz CF ha demostrado que en su estadio puede jugar al fútbol de memoria y hacerlo bien. Lo ha hecho varias veces y en otras tantas ha llegado a golear.

La intención no debe ser otra, aunque cueste, que apoderarse del partido desde el primer momento. No será nada sencillo puesto que el Levante es un ‘Cádiz CF mejorado’, lo que quiere decir que juega a lo mismo que el Cádiz Cf pero que lo hace veinte veces mejor, exactamente los puntos que los de Muñiz le sacan a los de Cervera.

Dudas en el once

La duda de Cervera está en cómo meterle mano al temible once que se le presenta esta tarde. Por lo que se aprecia de sus palabras, las bandas volverán a tener protagonismo. Como protagonismo tendrá, sin duda,Aketxe, un jugador que a balón parado es letal pero que puede enviar a Abdullah al banquillo en el caso de que Cervera vuelva a confiar en sus dos guardias pretorianos del centro del campo, José Mari y Garrido. Otro hombre de confianza y que volvió a cumplir en Huesca es Servando, que podría relegar al banquillo a Sankaré, al que le vendría bien un descanso antes de afrontar este tramo final.

Con Servando o sin él, con Aketxe o con Abdullah, con viento –que volverá a estar presente como ante el Tenerife–, con nubes o con sol el caso es que el Cádiz CF tiene la oportunidad de recuperar la alegría en un momento determinante para darse un chute de confianza de cara a este apasionante final de Liga. Tres puntos. Una victoria. Y lograrla ante todo un Levante daría al Cádiz CF el espaldarazo que podría ser definitivo para, con una sonrisa en la cara, ir acomodándose en el furgón del ‘play off’.