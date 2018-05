Cádiz CF B-Xerez CD (Previa) Un derbi para la historia

El ascenso a Segunda B no se celebra este domingo, pero estará mucho más cerca si el Cádiz CF B no cede (o lo hace el Ceuta). A fin de cuentas, no es lo mismo acceder al ‘play off’ como campeón de grupo que como segundo. La diferencia es algo más que clasificatoria. La diferencia es de oportunidades.

Después de toda una temporada encabezando la tabla del Grupo X de Tercera, el filial cadista quiere alcanzar su siguiente éxito, que no es otro que proclamarse campeón del Grupo X de Tercera. En caso de conseguirlo, en dos semanas podrían ser de Segunda B los hombres de Mere si superan la eliminatoria entre campeones. De no ser así siempre quedará la segunda vía.

Para conseguirlo le vale con la victoria o con hacer lo mismo que haga el Ceuta en caso de empate o derrota. Y todo ello en un final en el que el Cádiz CF B sólo tiene un punto más que los caballas, con los que igualan en el ‘goal average’ particular y tienen la misma diferencia entre goles a favor y en contra en el cómputo general.

Con este cartel llega el Cádiz B a su cita de este domingo a las 12.30 horas en El Rosal. Un derbi en el que al otro lado estará un Xerez CD ya salvado que quiere festejar su logro (la próxima temporada coincidirá en la misma categoría con el Xerez DFC) y, de paso, aguar la fiesta amarilla.

«Nosotros no vamos a buscar el empate, nosotros necesitamos ganar. Es un derbi y es un partido con muchísimos alicientes», asegura Juan Pedro Ramos, el míster de los azulinos.

Al mismo tiempo, y al ser una jornada de horarios unificados, el Ceuta visita al San Roque en Lepe. Otro duelo en el que el rival sólo se juega el honor.

Cambios en la convocatoria

Mere, míster del ‘B’, lo tiene claro en este sentido: «Tenemos que centrarnos más que nunca en nosotros, ya que necesitamos la victoria para lograr el campeonato. La motivación es muy grande, así que si somos capaces de competir como lo hicimos en la jornada anterior, no debemos tener ningún miedo». Y recalca: «Debemos ser capaces de ganar este partido para merecer ser campeones, pero estamos tranquilos porque la mentalización es máxima».

Ahí no podrán estar presentes los sancionados Momo y David Toro, al tiempo que Ezequiel será baja por el esguince de rodilla que sufrió la pasada jornada en Lebrija ante la Balompédica Lebrijana.

En cambio, Mere sí recupera efectivos para el derbi ante la escuadra xerecista. De esta manera, el zaguero Cubero y el centrocampista Jordi Tur se han incorporado al grupo después de varias semanas de ausencia y podrían ser citados por el entrenador portuense del Cádiz CF B.

Y todo ello en una cita en la que El Rosal puede lucir su mejor entrada, con autobuses llegados desde la Tacita de Plata para alentar a los ‘cachorros’ cadistas.

«Nos hace falta el apoyo en la grada para lograr un objetivo en el que estamos trabajando desde verano. Puede ser algo irrepetible y la plantilla merece todo el calor de su afición», apostilla Mere.