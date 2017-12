Cádiz CF: 100.000 euros para fichar en enero

El Cádiz CF se lanza al mercado invernal con ilusión y no con urgencia. El equipo amarillo se encuentra en posiciones de ascenso a Primera cuando el objetivo inicial es la permanencia. No obstante, Pina y Cordero no quieren desaprovechar la oportunidad y sueñan con jugar en la élite la próxima temporada.

Pese a la excelencia en el comportamiento del grupo, flaquea en dos posiciones. El centro del campo se ha quedado muy debilitado por la lesión de José Mari, que se pierde el resto de la campaña al romperse el ligamento cruzado. Cervera sólo cuenta con Garrido, Abdullah y Álex Fernández, y necesita al menos a un hombre (incluso a dos) para una posición clave. Máxime cuando suele actuar con estos tres jugadores en la sala de máquinas.

Y para culminar la obra, los responsables de la parcela deportiva entienden que hay que incluir a un cuarto hombre para complementar a Barral, Carrillo y Dani Romera. Ese acompañante ha sido hasta la fecha Rubén Cruz, pero el utrerano no ha ofrecido el rendimiento deseado (aún no ha marcado en un año y medio) y el club gaditano desea algo diferente que además mantenga el nivel en caso de lesión.

Pero existe un grave problema. Según apuntan los responsables deportivos, sólo cuentan con unos 100.000 euros para invertir en enero. Es el control financiero que le imponen desde la administración económica, un margen escaso. Es imposible pagar un traspaso y sólo se puede acceder a jugadores libres o cedidos. Y aún así, para el salario de dos futbolistas punteros en Segunda es una cifra casi ridícula.

Hasta el momento el mercado está muy parado. La escasez económica (nada que ver con hace una década, en tiempo de vacas gordas) ralentiza los tiempos, y se suele apurar hasta los últimos días de mercado. El propio Ager Aketxe firmaba por el Cádiz CF el último día de enero de este año. En la agenda se ha incluido a Christian Rivera, en el Eibar y ex del Oviedo, pero Pina asegura que no es una opción.

Este jueves, la Cadena Ser en Cádiz ha apuntado el nombre de Yan Brice Eteki, el futbolista camerunés del Sevilla Atlético. Un mediocentro con mucho recorrido que llegaría cedido. Sin embargo, es una operación muy complicada. El filial hispalense es competidor directo del Cádiz CF en la misma categoría y además es colista, por lo que necesita de sus mejores hombres para salir de esta situación. Para añadir más dificultades, un nuevo entrenador (presumiblemente Vincenzo Montella) llega al Sevilla FC y querrá ver a los chicos de la cantera antes de tomar una decisión.