Buenas sensaciones en El Rosal

El mayor inconveniente para los dos lesionados del Cádiz CF que no pudieron estar el pasado domingo sobre el terreno de juego del Municipal de Vallecas es que la presente semana es muy, muy corta. De no ser así, su presencia en el partido de esta jornada –en el caso de que se jugase en domingo– sería casi un hecho. No obstante, el corto periodo de tiempo que tienen para seguir recuperándose de sus sobrecargas se estrecha aún más al jugarse el encuentro este viernes.

Sin embargo, ambos jugadores comenzaron la semana este martes entrenando duro junto al readaptador del equipo José Luis Costa. Tanto Alberto Perea como Salvi han estado trabajando junto al recuperador y al margen de sus compañeros y han dejado muy buenas sensaciones en todos los ejercicios sin balón que han realizado.

De esta forma, el jugador sanluqueño, que padecía una sobrecarga en el gemelo, y el albaceteño, que la sufría en su aductor, realizaron con brío y potencia los distintos movimientos de carrera continua, desplazamiento y ‘sprint’ para valorar la evolución de sus molestias.

Como es sabido, ambos jugadores no pudieron terminar el partido de hace dos jornadas –celebrado el pasado Lunes Santo– ante la SD Huesca en Carranza al quejarse durante el encuentro de sendas sobrecargas.

Las sensaciones para que puedan llegar al viernes son buenas pero el tiempo corre en contra de ambos ya que este miércoles se espera que sigan entrenando al margen del equipo y tan solo podrían tener un día de entrenamiento normal con el resto de compañeros. Así las cosas, sería hasta cierto punto complicado que el técnico Álvaro Cervera les premie con la titularidad debido a la ley no escrita del que no entrena no suele jugar el fin de semana. Distinto es que se guarde a alguno de ellos en la recámara para el encuentro ante el conjunto almeriense.

Carrillo llega indemne pese a todo

Quien sí podrá repetir en el equipo, bien en la titularidad, bien en la convocatoria, es el murciano Carrillo. El delantero cadista, autor en el primer tiempo del magistral pase que dejaba solo ante el portero del Rayo Vallecano a Alvarito poco antes de que Barral materializase el gol del empate, llegó renqueante de Madrid. Y no es para menos. El jugador formado en las categorías inferiores del Sevilla se dobló el tobillo solo poco antes del descanso y en los primeros compases de la segunda parte recibió una patada en el gemelo que le provocó un boquete importante del que manaba bastante sangre. Afortunadamente, ha entrenado hoy con el resto de compañeros que jugaron en Vallecas a un ritmo de recuperación.