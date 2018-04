Brian: «Quiero volver a ser el jugador de la temporada pasada»

No está siendo una temporada sencilla para Brian Oliván. El futbolista barcelonés se hizo fuerte el pasado curso desde el lateral izquierdo y el Cádiz CF pagó 500.000 euros por él, pero todo cambió esta temporada. Y tanto es así que apenas ha disputado 15 encuentros entre Liga y Copa del Rey, pasando prácticamente desapercibido en la segunda vuelta de la competición liguera. Muy lejos de los 33 partidos que disputó el ejercicio pasado.

Brian, que fue protagonista este martes en los micrófonos de Cope Cádiz durante la tertulia llevada a cabo en el gaditano Hotel Las Cortes, no lanzó balones a un lado y asumió que su rendimiento no es el esperado esta temporada. «No es una situación agradable para mí, pero me tengo que dedicar a entrenar y a estar preparado física y mentalmente para cuando lo quiera el entrenador. Sólo así podré ayudar al equipo», aseguró.

Y a continuación relató: «Es una temporada extraña para mí después de una campaña muy buena. Empecé con molestias y me costó coger el ritmo, luego por no entré en los planes del entrenador y me faltaba ritmo de competición. Todo eso se nota, aunque con confianza y partidos espero ser el Brian del año pasado». Al tiempo que apostilló: «No estoy igual que el año pasado y se debe a la confianza. Puedo llegar a ser el mismo y trabajo para conseguirlo en esta recta final».

Al ser cuestionado por las declaraciones de Álvaro Cervera en las que achacaba la llegada de algunos goles en contra por el lateral izquierdo, Brian no dijo lo contrario. «Tendrá razón Cervera cuando dice que los goles llegan por el lateral izquierdo. Al fin y al cabo son jugadas de toma de decisión muy rápida y a veces suceden estas cosas», señaló.

A fin de cuentas, Brian espera reconducir su situación con sus actuaciones. «El Cádiz CF hizo una inversión, tengo tres años más de contrato y estoy muy contento aquí, con una gran afición y en una magnífica ciudad. Tengo que demostrar el precio que pagaron por mí», relató mientras aseguraba que contó con ofertas para abandonar el Ramón de Carranza en verano y durante el mercado de invierno.