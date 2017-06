Brian ya es propiedad del Cádiz CF

El Cádiz CF ya trabaja en la confección del nuevo proyecto para la próxima temporada, y este lunes ha dado el primer paso comunicando al Granada Club de Fútbol la ejecución de la opción de compra sobre Brian Oliván.

El lateral se compromete con el club cadista para las cuatro próximas temporadas, por lo que su nueva vinculación alcanzará hasta el 30 de junio de 2021.

Brian Oliván seguirá siendo jugador del Cádiz CF después de ejecutar hoy mismo la opción de compra cercana al meido millón de euros tras habérselo comunicado al Granada.

Hoy mismo, el jugador se despedía temporalmente de su afición. El jugador barcelonés ha querido expresar a través de las redes sociales su agradecimiento al cadismo. “Recién aterrizados en casa, me gustaría dejaros unas palabras. Gracias a toda la afición del Cádiz CF por el apoyo incondicional durante toda la temporada. Ha sido un año muy especial por el cariño que he sentido por parte de toda la afición cadista y sentimos mucho no daros lo que os merecíais, aunque estamos seguros de que esta es la línea a seguir de cara al futuro”.

Asimismo, el lateral zurdo quiso hacer públicas sus disculpas tras un incidente que le ocurrió sobre el rectángulo de juego con el hondureño Lozano. “Por último, y tras haberlo hecho después del partido de ayer en privado, quiero transmitir públicamente mis más sinceras disculpas al jugador del Tenerife Anthony ‘Choco’ Lozano por lo sucedido ayer durante el Tenerife – Cádiz CF. Las palabras con las que me dirigí hacia él no van con mi persona. La tensión del partido me jugó una mala pasada y no volverá a ocurrir”.

Como el resto de jugadores, Brian Oliván ya se encuentra de vacaciones.