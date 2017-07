Un Brian para Carpio y un Carpio para Brian

Javier Carpio y Brian Oliván han sido los laterales titulares del Cádiz CF durante la temporada que acaba de concluir. El salmantino, en la derecha, no ha tenido rival durante todo el año. No lo tuvo al inicio sin competencia real y no lo tuvo tras el mercado de invierno, ya que Iván Malón no supuso en ningún momento una amenaza para su titularidad. Su sobriedad defensiva ha resultado trascendental para la estabilidad defensiva del equipo amarillo. Sin embargo, su aportación en ataque ha sido casi inexistente.

Todo lo contrario ha ocurrido con Brian Oliván. El joven lateral zurdo se ha afianzado en la categoría, aunque Luis Ruiz le ha hecho algo de sombra en algunas fases de la temporada. El catalán ha aportado muchas cosas en ataque, siendo clave en numerosos partidos junto a Álvaro García para abrir las defensas rivales. Sin embargo, ha sufrido atrás más de lo debido en algunos choques, y eso que contaba con la ayuda del citado extremo utrerano por su banda, todo un todoterreno.

Esto deja a las claras que el Cádiz CF cuenta con un lateral derecho defensivo y un lateral izquierdo ofensivo, por lo que los teóricos suplentes que deberían llegar tendrían que ser capaces de aportar recursos diferentes a los que ofrecen los citados Carpio y Oliván. Lo ideal sería buscarle a Carpio un jugador con las características de Brian Oliván en la banda derecha y a Brian Oliván un jugador con las características de Javier Carpio por la banda izquierda.

El otro lateral que en estos momentos hay en la plantilla cadista y que tiene opciones de seguir a las órdenes de Cervera la próxima campaña es Tomás Sánchez Mesa, que ha vuelto tras una cesión en el Granada B. El joven lateral zurdo algecireño ha sido titular indiscutible con el filial nazarí y ha anotado siete goles en 34 partidos el curso pasado. Son cifras que impresionan y que han hecho a la dirección deportiva amarilla plantearse la renovación del canterano un par de temporadas más. Lo raro es que el Granada no ejerciera la opción de compra que tenía sobre el jugador del Campo de Gibraltar.

Brian y Tomás son prácticamente coetáneos (Brian de abril del 94 y Tomás de noviembre del 93) y, si mejorasen en defensa, serían dos laterales perfectos. Pero lo ideal, puestos a imaginar, es que Tomás jugase por la banda derecha. Sería el complemento ideal para Carpio: lateral veterano y defensivo y lateral joven y ofensivo. Probablemente los dos contarían minutos a lo largo de una larga temporada de Segunda.

Conociendo los gustos de Álvaro Cervera, seguro que quiere a dos jugadores de garantías en ambas bandas para intentar mejorar o poner en dificultades a los titulares de esta pasada temporada. El Cádiz CF está trabajando para intentar traer a laterales de garantías que complementen a los titulares. Tomás deberá ganarse seguir en los entrenamientos. El verano acaba de empezar y Juan Carlos Cordero no sólo está buscando delanteros, también defensas que puedan mejorar las prestaciones de los que continúan de la exitosa pasada temporada que casi llevó al equipo amarillo a Primera División.

Analizando los jugadores de banda de los tres equipos que han ascendido esta temporada de LaLiga 1,2,3 a LaLiga Santander, cabe destacar que la mayoría de los laterales contaban con una amplia experiencia en la categoría y con gran capacidad defensiva por encima de otros atributos más atractivos, pero menos efectivos en los partidos clave de las temporadas.

Los laterales titulares en el Levante del ascenso han sido los veteranos Pedro López y Toño, que se han mostrado muy seguros en defensa, haciendo valer su experiencia, y se han sumado al ataque con peligro cuando los partidos así lo requerían. El Girona, que ha jugado con una defensa de tres centrales, ha jugado todo el año con carrileros ofensivos como Coris y Maffeo por la derecha, y Aday por la izquierda. El Getafe, por su parte, también ha tirado de veteranía y experiencia para sus bandas con Damián Suárez y Molinero. Ni los laterales del Levante ni los del Getafe ilusionan a ninguna afición, como seguramente tampoco lo hace Carpio, pero son jugadores muy seguros y muy necesarios para una categoría tan complicada como la Segunda División.

El Cádiz de Víctor Espárrago, el del último ascenso a Primera, jugó la 2004/05 con dos laterales experimentados y muy solventes como Alejandro Varela y Raúl López. El jerezano se sumaba más al ataque que el alicantino, que hacía una labor más parecida a la reciente de Javier Carpio. A Brian le falta la agresividad defensiva de Raúl López para ser un lateral perfecto. Condiciones no le faltan y seguro que en su segundo año en LaLiga 123 consigue mejorar en el marcaje a los extremos y a los delanteros que caen por su banda.

La opinión de Alejandro Varela

Precisamente Alejandro Varela, uno de los héroes del último ascenso, analiza desde su sabiduría como jugador y entrenador las características de Carpio y Brian: «Son dos jugadores con un perfil diferente, uno que sabe que defender es lo prioritario y otro con una mayor vocación ofensiva, lo que les hace ser complementarios, ya que uno siempre le guarda la posición al otro».

El exjugador cadista tiene una idea muy clara de lo que debe hacer un buen lateral: «Los laterales deben sorprender, no estar siempre atacando o siempre guardando la posición, de hecho, lo ideal es que lleguen al área contraria cuatro o cinco veces por partido».

Varela tiene claro que son dos jugadores muy importantes para la actual plantilla cadista: «Son dos jugadores muy completos que le están dando mucho al equipo con su forma de jugar».

En cuanto a los posibles sustitutos, explica que «todo dependerá de la idea que puedan tener el cuerpo técnico y la dirección deportiva». Continúa con este pensamiento: «Habrá que buscar uno o dos laterales dependiendo de si quieren una plantilla amplia con dos suplentes o una corta con un comodín que pueda actuar en ambas bandas».

Cree que la «complementariedad» es la clave para la búsqueda de los compañeros de Brian y Carpio: «En caso de querer firmar dos laterales específicos habría que buscar la complementariedad, alguien más ofensivo en la derecha y alguien más posicional en la izquierda».

Por último, habla de Tomás, explicando que «ha mejorado mucho a la hora de defender» y que «está preparado para asentarse en el primer equipo tras su experiencia en Granada». Además, cree que «es un jugador compatible con Brian, ya que es más explosivo tanto en ataque como en defensa».