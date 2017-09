Barral y Servando, La Isla se hace fuerte en el Cádiz CF

Dos pilares fundamentales de este Cádiz CF tienen su lugar de nacimiento a siete kilómetros de la capital gaditana. Servando Sánchez y David Barral, naturales de San Fernando, se han convertido por méritos propios en pilares fundamentales del esquema de Álvaro Cervera en la escuadra amarilla. Titulares indiscutibles, ambos se han convertido en protagonistas del brillante comienzo de temporada del Cádiz CF.

Desde la defensa, Servando capitanea un equipo en el que se ha convertido en un jugador clave. “Una temporada más, es mi cuarta aquí. Estoy contento, feliz y siempre empiezo con alegría, con ganas y por ahora está empezando todo bien. Yo cada vez que empieza el año lo empiezo con muchas ganas, si el equipo está bien no tengo más que decir”.

El zaguero ha ganado en confianza en la plantilla amarilla, su titularidad demuestra que ha ganado galones en el vestuario. “Un jugador sin confianza está dubitativo, y con confianza rinde mucho más. A nivel físico me siento muy bien, las lesiones me están respetando y con una buena pretemporada y unos buenos entrenamientos me encuentro muy bien. Yo creo que me he sentido importante siempre que he estado aquí, tanto cuando he jugado como cuando no”.

Varios son los futbolistas que se pelean por una posición en el centro de la zaga. Esta temporada el Cádiz tiene hasta cinco jugadores en esa demarcación. “El que vengan jugadores solo te hace tener más competencia y es mejor para el equipo. Hay unos cuantos jugadores que ahora no está entrenando con el grupo, los esperamos porque son importantes pero los que están tienen la confianza para entrar en el once y dar mucho a este Cádiz”.

Amistad de la zaga al gol

Y de la defensa al ataque. Con cuatro goles en los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento, David Barral vive un momento dulce a pesar de que él mismo ha reconocido que “nunca he sido un goleador”.

Su paisano y amigo de La Isla, Servando se deshace en elogios al delantero. “Es un fenómeno, parece que lleva aquí cuatro años. Se lleva muy bien con todos, además está haciendo goles. Tanto él como los nuevos se han integrado muy bien”.

Servando recuerda que antes de la llegada de Barral al Cádiz CF ya eran amigos. “Yo lo conocía de antes de San Fernando. Él dice que no es un goleador nato pero aporta mucho trabajo, movilidad, y si con todo eso las mete poco más se le puede pedir”.