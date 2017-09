Arrasate: “No le hemos metido miedo en el cuerpo al Cádiz CF”

Jagoba Arrasate se marchaba satisfecho para Soria con una igualada en Carranza que “fue justa, viendo las ocasiones de los dos equipos”.

El técnico lamentó no saber aprovechar la superioridad numérica de los suyos. “El Cádiz ha entrado mejor en el partido pero la expulsión de Barral cambia el guión. El Cádiz replegado se organiza bien defensivamente, siempre tiene ocasiones de contragolpe. Es una ventaja jugar contra diez pero el Cádiz no es el mejor jugar al que enfrentarse con superioridad”.

El entrenador vasco destacaba que “nos ha faltado más con balón, no teníamos profundidad. El Cádiz defiende muy bien pero no le hemos metido miedo en el cuerpo. Al final con el apoyo del público se han venido arriba y al final creo que el empate es justo. El Cádiz es de los mejores equipos de la categoría y sacar un punto de Carranza no es un mal resultado para nosotros”.