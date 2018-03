Anquela: “La expulsión no condiciona, podíamos ganar con diez”

Juan Antonio Anquela, en su tono reflexivo y pausado habitual, analizaba un partido que “no estuvo condicionado por la expulsión”. El entrenador no alimentaba la críticas al árbitro por la roja a Rocha en la primera parte.

“Sabíamos que podíamos ganar con diez jugadores. Nos ha faltado suerte en momentos puntuales y defender con mayor agresividad. El equipo ha dado un buen nivel, peleando hasta el último segundo y no ha sido nada fácil. El Cádiz es un equipo muy poderoso”, apuntaba Anquela.

El técnico no se salía de su discurso recordando que “mi mensaje en el vestuario era que podíamos ganar el partido y no que estábamos con diez jugadores. Hemos cometido errores que no se pueden cometer ante el Cádiz”.

“Hemos estado cerca de lograr los tres puntos pero eso nos ha pasado en algunos partidos. Me quedo con la actitud, la predisposición y las ganas de hacer muchas cosas. Todos los equipos tenemos una igualdad tremenda y con un mínimo error te pasa factura. No podemos permitirnos estas cosas para estar arriba”.

El entrenador del Oviedo destacaba que “el rival con buenos argumentos nos ha ganado”.