Análisis. Un Cádiz CF B de altos vuelos

Sólido e indiscutible líder del Grupo X de Tercera, el Cádiz CF B sueña con ascender a Segunda B. Con 60 puntos en 29 jornadas, el filial cadista tiene nueve puntos de renta sobre el segundo (Ceuta) y 16 puntos sobre el quinto (Gerena). Además, se trata de la escuadra menos goleada (15) y una de las más anotadoras (40). Una nave con pocas fisuras que está capitaneada desde el banquillo por el entrenador portuense Baldomero Hermoso ‘Mere’, artífice del regreso a Tercera y del actual momento.

Los jugadores del Cádiz CF B que hacen posible tan notable temporada son los siguientes:

DAVID GIL

La categoría se le queda muy pequeña al ‘Zamora’ del Grupo X de Tercera, que tiene condiciones más que sobradas para dejar huella en divisiones superiores. Indiscutible en la portería del filial, se ha perdido dos partidos por fuerza mayor, pero en los 27 que ha disputado sólo ha recibido trece goles.

El guardameta madrileño manda y ordena desde su marco y es ágil, seguro y muy fiable. Actualmente es el tercer portero de la primera plantilla del Cádiz CF, escuadra con la que entrena. Llegó en verano después de pasar por las canteras de Atlético y Getafe. Cumplió en enero 24 años. La veteranía necesaria de un filial.

PABLO VÁZQUEZ

Con 20 años espera en el banquillo su oportunidad. El sevillano es un guardameta con proyección que llegó desde la cantera del Celta, aunque se formó en tierras sevillanas y tuvo una experiencia en Inglaterra (estuvo a prueba en el West Ham). Es sobrio y maduro para su edad, y firmó por tres cursos. Ha jugado dos partidos y ha encajado dos goles.

MIGUEL GARCÍA

El granadino ha recuperado en los dos últimos encuentros la titularidad en el lateral derecho. Llegó en verano desde el Real Murcia Imperial y acumula casi 1.600 minutos de juego. Tiene mucha competencia en su posición, pero cumple y es una opción fiable para Mere.

MANU SÁNCHEZ

El regreso del capitán tras su periodo a prueba en El Ejido es importante para el filial cadista. El ursaonense es una de las voces autorizadas en el césped y en el vestuario. Ejemplo de lucha, derroche y pundonor. Es cierto que no está al excepcional nivel de los últimos años porque no ha jugado con asiduidad en Segunda B, pero su aportación puede ser decisiva si acaba cogiendo el tono necesario. Se hizo con la titularidad a su vuelta, aunque en los dos últimos encuentros no ha entrado en el once. El pasado domingo ante el San Roque de Lepe demostró su versatilidad al entrar como extremo derecho. A punto de cumplir 22 años.

MARIO

No es de los fijos en el once, pero suma cuando juega. Con experiencia en Tercera al llegar desde el Conil, es uno de los ‘veteranos’ del filial gaditano con sus 23 años. Puede jugar como lateral derecho o más adelantado. Marcó un gol de la victoria del Cádiz B en Chapín.

MOMO

Mamadou M’Baye ‘Momo’ es una de las grandes noticias de la temporada. Si nada se tuerce, este jugador de la factoría Pina-Cordero jugará en categorías superiores dentro de no demasiado tiempo porque la Tercera División se le queda muy pequeña. Imponente en el juego áereo, con un notable desplazamiento de balón y solvente atrás, este senegalés de 19 años es uno de los futbolistas a seguir en el ‘B’. Tendrá que pulir defectos lógicos por edad e inexperiencia. Regresó ante el Guadalcacín tras varias semanas lesionado.

MOISÉS

Central sevillano de 21 años que salió de La Liara (club de Los Palacios) y cumple su tercera temporada en El Rosal. Pese a la competencia en el centro de la zaga, Moisés cumple cada vez que le toca estar en el eje de la retaguardia. Aporta orden atrás e incluso se anima en el juego aéreo en las jugadas a balón parado.

SERGIO

Es otra de las perlas de este Cádiz B. Importante en la marcha del equipo. Lleva en las filas cadistas desde que recalara en la cantera cadista en 2013 como juvenil. Lo hizo procedente desde el Cartagena. Jugador polivalente que puede jugar en el centro de la zaga o en el mediocentro. Ya había debutado con el Cádiz CF en Segunda B, pero este curso llegó a jugar en el Sánchez Pizjuán durante la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Cervera lo sigue muy de cerca. Cerca de cumplir 21 años, acumula más de 2.300 minutos esta temporada.

CUBERO

No comenzó la temporada como titular, pero con el transcurso de las jornadas se ha asentado en el once. Suele jugar como lateral izquierdo, pero también cumple a buen nivel en el centro de la zaga, tal y como demostró el pasado domingo. Chiclanero de 21 años, Cubero se ha ganado ser uno de los fijos en el once en su segunda temporada en El Rosal.

BRAGANZA

Llegó en verano después de un notable periplo por clubes sevillanos y comenzó siendo titular. Sin embargo, las lesiones le han jugado una mala pasada durante varios momentos del ejercicio. Superado este inconveniente, el panadero se ha ganado un puesto en las últimas semanas. Es lateral izquierdo, aunque a veces también puede jugar más adelantado. Tiene buen golpeo de balón y cuenta con un cartel más que notable a sus casi 23 años.

SATURDAY

Central nigeriano de 18 años que fue bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Tiene 20 años y cuenta con un contrato largo, hasta junio de 2021. Puede jugar desde el pasado mes de diciembre, una vez solucionados los problemas burocráticos que tuvo un año antes. Tiene mimbres, aunque necesita pasar por el lógico periodo de adaptación. Desde su llegada ha jugado seis partidos, tres como titular.

CAVIN DIAGNE

El espigado futbolista senegalés (mide 190 centímetros de altura) es otra apuesta la factoría Pina-Cordero. Este mediocentro juega en el Cádiz CF Juvenil, aunque ha estado ya dos veces con el ‘B’ sobre el césped. Ya le tocará dar el salto. Tiene 18 años.

DUARTE

El malagueño es relevante en el engranaje del Cádiz B en la medular. Ya ha disputado 21 partidos (todos como titular) y aporta el equilibrio necesario para dar consistencia al líder en el centro del campo. A sus 20 años, Duarte cumple su tercera temporada en El Rosal. Ha anotado dos dianas.

JAVI PÉREZ

Si Duarte es una pieza clave en la medular amarilla, qué decir de sus compañero Javi Pérez. El conileño, con 19 años y ‘ADN cadista’, es otro de los seguros del compacto centro del campo. Ante el San Roque de Lepe no fue titular, pero entró a los 13 minutos.

JORDI TUR

El ibicenco se formó en la cantera culé y tiene el ‘sello Barça’ en sus genes. Futbolista talentoso y de toque que puede jugar como mediocentro o de mediapunta. Tiene buena salida de balón. Asiduo en el once de Mere. A punto de cumplir 20 años. Firmó por tres temporadas con el club gaditano. Ya ha sido citado por Cervera.

EZEQUIEL

Aunque no es habitual en las alineaciones, el hermano menor de Salvi Sánchez es otro de los miembros de la plantilla de este Cádiz CF B. Juega por la banda derecha. Sanluqueño de 22 años.

JUAMPE

El jerezano es otro de los que regresó al filial después de una experiencia en Segunda B. Volvió este año tras su etapa en el Atlético Mancha Real. Alterna varias suplencias con alguna titularidad, aspecto que denota el salto de calidad del equipo, pues antes era indiscutible. Ya ha debutado con el Cádiz CF. Tiene gol desde la segunda línea. Tiene 22 años.

NACHO MARTÍN

El astigitano no ha podido jugar en la segunda vuelta, pero sí contó con algunos minutos en el primer tramo. Importante en temporadas anteriores. 21 años.

JAVI NAVARRO

Ha sido el último en llegar a la disciplina del filial. El interior izquierdo llegó a finales de enero procedente del Europa y ya ha jugado cuatro duelos, los tres últimos como titular. Decisivo en la victoria en Espiel. Tiene buen disparo y gol. Criado en el Málaga. Tiene 21 años. Aportará en la parcela ofensiva.

PACO OLANO

Canterano cadista que regresó después de su periplo por los escalafones inferiores del Atlético. Las lesiones han jugado en su contra, pero tiene calidad y llegada para ayudar al equipo. No ha podido jugar demasiado, pero ya lleva dos goles. Cumplirá pronto los 20 años. Será cadista hasta junio de 2020. Como mínimo.

PETER

Otro de los nigerianos de la plantilla. Puede ser utilizado por banda desde la segunda línea, pero también en la punta de lanza. No tiene mucho gol, aunque aporta velocidad, trabajo y sacrificio para abrir las defensas. 20 años.

SETH

Otro ariete de lucha y desgaste, que saca de quicio a las zagas rivales. El delantero grancanario debutó con el primer equipo en Alcorcón y dejó buenas sensaciones. Llegó al final de la temporada pasada e hizo goles en la División de Honor de Andalucía, aunque ahora le está costando más ver puerta.

DAVID TORO

Segundo máximo goleador con ocho dianas y uno de los futbolistas a seguir. Llegó el curso pasado desde el Gerena y es uno de los peligros atacantes del filial. Cuenta con una gran versatilidad y un magnífico golpeo a balón parado. Cerca de cumplir 21 años, el de La Algaba ya ha debutado con el primer equipo. Por lo tanto, recoge el testigo de su paisano Diego Tristán.

MANU VALLEJO

Capitán y máximo goleador del filial con 13 goles. Es el alma de este Cádiz B para la historia. A sus 21 años, este chiclanero que lleva toda una vida en El Rosal (llegó a los seis años de edad desde la EF Sancti Petri) y también ha debutado con el Cádiz CF. Un futbolista a seguir muy de cerca por su calidad técnica, magnífico golpeo a balón parado, inteligencia y versatilidad (puede jugar por las bandas o en la mediapunta). En resumidas cuentas, un futbolista de barrio con antepasados balompédicos (su padre fue futbolista) que vive por y para este deporte. Y con amor propio. Mucho amor propio.

Otros jugadores como Alberto Durán (CD Guadalcacín) y David León (Chiclana Industrial) también tuvieron sus minutos durante la primera vuelta de la competición.

EL ENTRENADOR: MERE

El entrenador de El Puerto de Santa María, que en su día ya fue jugador del primer equipo cadista, está cumpliendo con creces durante su etapa en el banquillo del Cádiz CF B. Y es que si la temporada pasada ya logró devolver al filial a Tercera por la puerta grande, ahora busca la gesta colocándolo en Segunda B.

Líder desde el banquillo de una plantilla con muy buenos mimbres, Mere gestiona a la perfección un equipo de jóvenes promesas gracias también a la ayuda de su cuerpo técnico (con Raúl López como mano derecha y Miguel Chamorro, Juan F. Navarrete y Julio Vega como ayudantes en sus diferentes parcelas -sin olvidar el papel de utilleros y delegado-). Toda una familia.

Meticuloso como pocos y gran conocedor del balompié, Mere ya dejó su sello en clubes de la provincia gaditana como Puerto Real, Racing Club Portuense, Conil y Algeciras. Precisamente, con los albirrojos ya logró un brillante ascenso a la categoría de bronce.

En resumidas cuentas, un entrenador muy cualificado que cuenta con el apoyo público de Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Cádiz CF.