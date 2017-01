2016 llegó a su fin con la primera vuelta de la temporada casi completada en Segunda División. Ahora, con 2017 en escena, los 22 equipos de la categoría de plata buscan lograr sus objetivos en una de las campañas más igualadas que se recuerdan.

Queda el último tramo para analizar. Aquellos equipos que están inmersos en la lucha por no descender a Segunda B, sin duda la más ingrata y deslucida. Modestos e históricos a partes iguales, ninguno se considera aspirante a quedar entre los cuatro últimos, por lo que la decepción es el sentimiento común.

Así es el balance hasta la fecha de las escuadras que militan en Segunda y que se encuentran en la zona baja de la clasificación.

Mirandés: Claudio llega para recuperar las buenas vibraciones

Virtudes: Completó un inicio de temporada espectacular y fue la sensación inicial junto al Lugo. Sin ir más lejos, la primera derrota del Mirandés llegó en la décima jornada en Huesca. En estos primeros meses de la competición han destacado jugadores como Maikel Mesa y, sobre todo, Guarrotxena. Ahora espera recuperar el tono de la mano de Claudio Barragán, su nuevo entrenador. Su fortaleza está en Anduva, un campo siempre complicado en el que cuenta con el apoyo de su fiel hinchada. Está acostumbrado a sufrir.

Defectos: El efecto inicial se diluyó como un azucarillo y la etapa de Carlos Terrazas llegó a su fin para dar paso a la ‘era Claudio’. El nuevo entrenador necesita mejorar los registros defensivos de un equipo que hace aguas atrás. Es el equipo más goleado de la categoría de plata con 30 dianas recibidas. Las rachas también le juegan una mala pasada, pues llegó a estar cinco jornadas perdiendo y casi dos meses sin ganar. Por si fuera poco, su presupuesto es limitado y no puede hacer grandes desembolsos para no pasar demasiados apuros. Es otro de los equipos que no sabe ganar fuera, donde sólo ha sacado cuatro empates en lo que va de Liga.

Nota: 5. Aprobado.

Almería: Otro año más de incertidumbre y sufrimiento

Virtudes: Su fortaleza en su estadio es determinante para no estar hundido en la clasificación. En Almería sólo ha ganado el Tenerife hasta la fecha y esa situación evita que la sangría sea mayor. Hay esperanza porque cuenta con una plantilla importante, con jugadores como Trujillo, Fidel, Antonio Puertas o Quique. Además, su entrenador Fernando Soriano ya sabe lo que es sacar a su escuadra de una situación catastrófica hace una temporada.

Defectos: Otro equipo hecho para no pasar estos apuros que se ve inmerso de lleno en la zona de peligro con el avance de las jornadas. No termina de salir del pozo. Su pobre nivel a domicilio merma sus aspiraciones, ya que es otro de los equipos de Segunda que no da la talla como visitante. Sigue sin celebrar una victoria lejos de su estadio. Arriba depende en demasía de Quique, pues teóricos goleadores como Chuli y Juanjo no están dando la talla esta temporada. Los nervios y la incertidumbre pueden jugar una mala pasada. No siempre ocurren milagros a final de la temporada. Juega con fuego.

Nota: 4. Suspenso.

Mallorca: La gran decepción del primer tramo de competición

Virtudes: El delantero Brandon es, hasta la fecha, de las pocas noticias agradables del Mallorca en esta primera fase de la competición. Aunque sobre el papel hay buenos mimbres en el equipo balear (Juan Rodríguez, Juan Domínguez, Culio, Lekic…), no hay resultados positivos por el momento. Dentro de lo negativo, en casa más o menos se defiende. Y poco más que contar. Hasta perdió su teórica seguridad defensiva en las últimas jornadas.

Defectos: Enésimo histórico de la categoría que se ve inmerso en un gran problema. Sus problemas con el gol (depende en demasía de Brandon) pasan factura en una escuadra que no gana desde hace más un mes. Fue en Córdoba. Por lo tanto, su sequía como local es aún peor (aunque lo matiza con igualadas). Busca la reacción con Javier Olaizola, un hombre de la casa, en el banquillo y como sustituto del contrastado Fernando Vázquez. Los nervios ya afloran en un equipo al que le cuesta muchísimo ganar sus partidos y en estos conjuntos no se llevan generalmente bien estas situaciones tan poco habituales. Además, la afición sigue sin apoyar demasiado a los bermellones en un estadio algo frío.

Nota: 3. Suspenso.

UCAM: El debutante que peor se ha adaptado a la categoría

Virtudes: La ilusión no falta en su debut en la Liga de Fútbol Profesional. Sabe amarrar algunos empates cuando vienen mal dadas, aunque no es del todo suficiente en una Liga de tres puntos. No se ha arrugado e incluso ha logrado victorias históricas para la entidad en Valladolid y Vallecas, e incluso una goleada ante el Almería en La Condomina. Es cierto que tiene un partido menos, pero también lo es que tendrá que jugar ante el líder Levante.

Defectos: También ha tenido que cambiar de entrenador (Francisco por Salmerón) porque los resultados no acompañaban. Mantenía el bloque y las ideas de Segunda B y parecía que no iba del todo mal, pero se empieza a hacer larga la temporada para un equipo con poco gol y pocas victorias en su casillero. Se ha desfondado en el último tramo y las derrotas empiezan a convertirse en habituales. Paga en exceso su debut en la categoría. Por si fuera poco, carece de una importante masa social (puede jugar en su contra, aunque también evita la presión de los históricos de la categoría).

Nota: 4,5. Suspenso.

Nástic: 2016, de la ilusión por ascender a los agobios del pozo

Virtudes: Parecía totalmente desahuciado y en los últimos meses parece haber levantado algo el vuelo. Se está reforzando en el mercado de invierno con futbolistas que ya rindieron la temporada pasada en el Nou Estadi (caso de Achille Emaná). Busca la recuperación sin Vicente Moreno y con la llegada de Juan Merino al banquillo. El entrenador linense siempre cumplió en el Betis.

Defectos: Ha experimentado una transformación opuesta de la temporada pasada (fue revelación y luchó por ascender) a la presente temporada (es el colista de la categoría). Ha tardado 13 jornadas en ganar, es el equipo que menos gana de Segunda (3 partidos) y uno de los que más partidos pierde (9). No termina de encontrar su once y, pese a su reacción, está a seis puntos de la zona de permanencia. Pese a todo ello, fue capaz de ganarle al Cádiz CF. Es su último verdugo.

Nota: 3,5. Suspenso.