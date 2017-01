La presión hace mella en la mayoría de conjuntos de la categoría de plata. Urgencias históricas, presupuestos elevados, futbolistas de nivel… demasiados gallitos en un mismo corral y una ansiedad que pasa factura. Plantillas confeccionadas para aspirar al ‘play off’ de ascenso ven más cerca la zona caliente que la privilegiada.

Así es el balance hasta la fecha de las escuadras que militan en Segunda. En esta ocasión le toca a los equipos de la zona media-baja de la clasificación.

Real Oviedo: Una gran plantilla que no da un golpe sobre la mesa

Virtudes: Salvando los descalabros en Huesca y Alcorcón, el Real Oviedo cuenta en líneas generales con una solidez defensiva envidiable (liderando Héctor Verdés al equipo desde la zaga). Además, hay calidad en el centro del campo (Lucas Torró, Nando, Susaeta…) y mucha pólvora arriba con futbolistas como Michu (aunque no termina de aportar el salto de calidad), Toché o Linares. Plantilla compensada. Mayor solidez como local.

Defectos: Comienzo desalentador de temporada, con una única victoria en seis encuentros. Ese hecho le hizo ir a remolque. Se espera un poco más de teóricos pesos pesados como Michu (ahora lesionado). Irregularidad evidente a lo largo de la temporada, alternando grandes fases de juego y goles con otras bastante negativas. En una de estas últimas se encuentra actualmente, con una victoria (por la mínima ante el colista Nástic) en los últimos 4 encuentros. Capaz de ganar con solvencia al líder Levante y caer goleado en Huesca o Alcorcón. Mejor en el Carlos Tartiere que lejos de la capital del Principado de Asturias, aunque es cierto que ganó en el Carranza, su estadio talismán en los últimos tiempos.

Nota: 5,5. Aprobado.

Valladolid: Capaz de lo mejor y de lo peor

Virtudes: Confía plenamente en el proyecto de Paco Herrera y sabe recuperarse de sus crisis de resultados. Capaz de completar grandes actuaciones, el equipo blanquivioleta cuenta con una plantilla con aspiraciones para dar guerra en la zona alta. Destaca la irrupción del canterano José Arnáiz, pero en sus filas también ha jugadores de peso como el excadista Juan Villar, el portero Isaac, Míchel, Mata o De Tomás, entre otros.

Defectos: Demasiado irregular desde el primer momento. Apuntaba maneras con un inicio muy esperanzador pero cinco derrotas consecutivas mermaron sus aspiraciones. Desde entonces se ha recuperado y ha completado grandes encuentros, aunque no termina de encontrar la estabilidad necesaria para dar un salto en la clasificación. Es otro de los equipos históricos en los que la presión pesa bastante después de estar muchos años en Primera y deambular ahora por Segunda.

Nota: 6. Aprobado.

Córdoba: Carrión y los canteranos, al rescate de un equipo confuso

Virtudes: Salvando la derrota en el Nuevo Arcángel ante el Cádiz CF, el equipo blanquiverde parece haber retomado el pulso de la categoría desde la llegada de Carrión al banquillo. Las victorias en escenarios muy complicados como Reus y Oviedo así lo atestiguan. Eso y la extraordinaria participación en la Copa del Rey, donde dejó en la cuneta al Málaga y ahora jugará los octavos de final ante el Alcorcón. Todo ello ha sido posible al recuperar la confianza y apostar por jóvenes valores de la cantera como Esteve o Javi Galán, que aportan ilusión y desparpajo. Además de todo eso, en el Córdoba destaca la actuación del guardameta Kieszek, el gran descubrimiento de la temporada. Él y jugadores como Juli o Rodri Ríos son claves en el esquema. Es un equipo que cumple a domicilio.

Defectos: El gran inicio liguero, cuando llegó a coquetear con el Levante en las primeras plazas, se quedó en un espejismo durante los siguientes meses. El Córdoba perdió su identidad y José Luis Oltra tuve que ser destituido. Al final, jugadores que deberían tener peso como Alfaro han tenido que dejar paso ante el protagonismo de las jóvenes promesas de la cantera. Su lunar está ahora en el Nuevo Arcángel, que ha pasado de ser un estadio infranqueable a convertirse en un feudo demasiado sencillo para los adversarios. El Córdoba no vence allí en la Liga desde la séptima jornada (2-0 al Nástic).

Nota: 5. Aprobado.

Numancia: Pablo Valcarce y Del Moral salvan a los ‘rojillos’ del pozo

Virtudes: Explota al máximo sus virtudes y disputa cada punto desde el primer al último minuto. Jagoba Arrasate ha sabido exprimir las condiciones de una plantilla que ha salido del pozo. Progresa en Los Pajaritos, donde se hace fuerte, ya que ha ganado sus tres últimos encuentros ante Valladolid, Almería y Mallorca. Entre sus señas de identidad, se trata de un equipo rocoso al que no es sencillo batir. Sin ir más lejos, es el equipo que más empata junto al Tenerife (ocho igualadas hasta la fecha). Sin contar con un presupuesto alto, en sus filas están un canterano que despunta (Pablo Valcarce) y un viejo rockero que no falta a su cita con el gol (Manu del Moral).

Defectos: Sufre demasiado lejos de Soria y en las últimas fechas no logra hacer buenas a domicilio las victorias conseguidas en Los Pajaritos. La defensa es su talón de Aquiles. De hecho, con 27 dianas encajadas (como los colistas UCAM y Nástic), sólo el Mirandés (30 goles recibidos) empeora sus registros. Esa falta de firmeza defensiva contrasta con su verticalidad arriba.

Nota: 5,5. Aprobado.

Rayo Vallecano: Una temporada de tensión, truenos y tormentas

Virtudes: A priori cuenta con una de las plantillas más compensadas de Segunda con jugadores como Amaya, Ebert, Trashorras, Miku, Javi Guerra… Especialmente importante es su punta de lanza. Asimismo, la afición rayista siempre muestra su fidelidad y va con su equipo a muerte.

Defectos: La presión por ser uno de los grandes favoritos pasa factura. La época de Paco Jémez en Primera ya es historia y ahora cuesta encontrar patrón de juego y rumbo. La apuesta por Sandoval no dio sus frutos (desencuentros con jugadores incluidos) y la llegada de Baraja al banquillo no termina de asentarse. Demasiados problemas en el entorno, en el vestuario y sobre el césped. Y como a perro flaco todo se vuelven pulgas, las lesiones de larga duración pasan factura (el guardameta Toño se pierde lo que resta de temporada, Javi Guerra -ya recuperado- también sufrió una dura lesión…) y el entendimiento entre afición y directiva es nulo. Demasiada irregularidad para un equipo que no termina de salir del bache. Muchas prisas y demasiadas urgencias.

Nota: 4. Suspenso.

Alcorcón: Mejora con Velázquez pero sigue falto de mordiente

Virtudes: Mejoría más que notable desde la llegada de Julio Velázquez al banquillo alfarero. Buena prueba de ello es que ha sido renovado por lo que queda de temporada y dos más. Desde su llegada, el equipo madrileño ha logrado que Santo Domingo sea un auténtico fortín, logrando incluso goleadas en su estadio. Tiene clara su columna vertebral con jugadores como Dmitrovic, Rafa Paéz, David Navarro, Toribio, Óscar Plano y el goleador David Rodríguez. Sabe a lo que juega y explota sus virtudes. Como guinda, el Alcorcón está en los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Espanyol.

Defectos: Aunque ha mejorado en las últimas fechas, la sequía goleadora de los alfareros es más que evidente. Como muestra un botón: el 50 por ciento de sus goles (14) los anota un sólo jugador, el delantero David Rodríguez (7 dianas). Pesó el irregular inicio liguero con Contra en el banquillo y tuvo que nadar contracorriente para salir de un pozo en el que ahora no está. Asimismo, a domicilio baja muchísimos enteros. Tanto que no ha ganado todavía como visitante y sólo ha podido sumar dos puntos. Paupérrimos registros en este sentido.

Nota: 5,5. Aprobado.