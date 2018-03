Álvaro García y Salvi, dos gratas sorpresas para Álex

El Cádiz CF y Álex Fernández forman un binomio perfecto. En la Tacita de Plata ha recuperado el centrocampista de Alcalá de Henares su mejor momento de forma, el mismo que le hizo debutar con el primer equipo del Real Madrid. Fue de la mano de José Mourinho en 2011 durante un encuentro en El Sardinero ante el Racing al sustituir a Mesut Özil. Una temporada después pudo jugar junto a su hermano Nacho, ambos en el once inicial, en la Copa del Rey ante el Alcoyano.

Luego llegaron sus aventuras en Espanyol (en la máxima categoría nacional), Rijeka (Croacia) y Reading (Inglaterra) antes de recalar en el Elche. Etapas en la que ha forjado su carácter.

Sin lugar a dudas, un jugador con la cabeza bien amueblada que trabaja a fondo para recuperar el lugar que le corresponde por clase, compromiso y saber estar: la Primera División.

En este sentido, Álex se hace una pregunta. «He jugado en Primera y me sorprende que ni Álvaro García ni Salvi estén en esa categoría». Poco después responde: «Será cuestión de tiempo porque tienen nivel de sobra para hacerlo. Ojalá sea con el Cádiz CF porque el ascenso sea una realidad. Me encantaría veles ahí y me alegraré cuando ocurra. Y si es a su lado, mejor».

A fin de cuentas, Álex asegura: «Son los dos jugadores que más me han sorprendido. La temporada pasada jugué contra ellos y ya noté que eran diferentes. Pero no son los únicos, pues hay muchos que impresionan como Servando, Keco, Lucas, Garrido… El nivel del Cádiz CF es muy alto esta temporada».