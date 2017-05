Álvaro García: «Quiero jugar en Primera con el Cádiz CF»

Protagonista absoluto en la excelente temporada del Cádiz CF en su retorno a Segunda, Álvaro García también lo ha sido hoy en las tertulias que ‘Deportes Cope Cádiz’ lleva a cabo cada semana en el gaditano hotel Las Cortes. Allí el utrerano, con su habitual sencillez y saber estar, ha analizado la actual situación del equipo amarillo. Sin obviar qué le gustaría hacer en un futuro no muy lejano.

Identificado plenamente con la entidad del Ramón de Carranza, Álvaro García lo tiene claro: «Mi futuro está en el Cádiz CF. Me gustaría jugar en Primera con el Cádiz CF. Tengo cuatro años más aquí y espero cumplir mi deseo». Eso sí, no duda en lanzar balones fuera cuando le preguntan por una posible marcha de la Tacita de Plata si los amarillos no ascienden y algún club de la máxima categoría se interesa por él. «No es momento para pensar en eso. Sólo me centro en el Cádiz CF». Tajante pero sin dejar al lado esa sonrisa que siempre le acompaña.

Y es que, la temporada está siendo magnífica a nivel individual y colectivo. «Es una temporada muy buena. Nos costó un poco al principio pero hemos ido a más y nos hemos adaptado a la categoría. Tenía claro que iba a trabajar por jugar, el míster me dio la confianza y he intensado devolvérsela», ha matizado.

Ahora bien, Alvarito es consciente de un asunto: aún queda mucha tela que cortar. «La temporada es muy larga, aunque ahora es cuando uno se activa y carga las pilas a tope. Ahora casi todos nos jugamos algo en la Liga y el nivel ha subido en esta recta final porque es muy difícil ganar, así que es importante no perder cuando no ganas. Los rivales nos conocen, vienen a encerrarse y cuesta más», ha asegurado.

Sobre el actual estado de forma del Cádiz CF, él ha destacado: «Es cuestión de momentos. El domingo lo intentamos pero el viento no acompañó. Ellos no nos crearon demasiado peligro y en una jugada puntual de un saque de banda empataron. Pese a ello, competimos y lo hicimos bien. También lo hicimos bastante bien el día del Levante en la segunda parte y contra el Nástic. Sin embargo, no pudimos ganar».

Identificado con las señas de identidad

Y ha ido más allá: «Nos pasa factura física una temporada tan larga. Llevamos los encuentros a un nivel muy físico para que el rival se canse, abra espacios y lo aprovechemos. Es difícil mantener ese ritmo los 90 minutos, sobre todo a estas alturas de la competición. Es lógico que haya bajones, pero no estamos perdiendo y eso es muy importante». Al tiempo que ha destacado: «Nuestro juego se basa en intentar robar cerca de portería, abrir a banda y centrar. Es nuestra filosofía y sabemos lo que el míster quiere. Luchar, defender y salir a la contra es nuestra seña de identidad».

A fin de cuentas, y con el objetivo inicial de la permanencia ya logrado, ahora toca atar el ‘play off’ de ascenso. ¿Cuántos puntos faltan para conseguirlo? El extremo utrerano se marca un reto: «Con 64 puntos o 65 como mucho estaremos en el ‘play off’ de ascenso. Cuatro puntos más pueden ser suficientes». Y ha avisado: «No pensamos en el Valladolid, pues podemos y debemos dejarlo todo hecho antes de ese día. Sólo nos centramos en Sevilla, ni Elche ni Valladolid».