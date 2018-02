Álvaro García: “El del Oviedo es un partido de cuatro puntos”

La mejor noticia que ha traído el mercado de invierno para el Cádiz CF es que Álvaro García sigue en la plantilla amarilla. El extremo zurdo utrerano es, de largo, el jugador más valioso de la plantilla y una pieza clave si el equipo que dirige Álvaro Cervera quiere aspirar a algo más que la salvación.

Tras un inicio de año brutal, que hizo viajar a medio Calcio hasta Carranza para observar su juego, Alvarito lo ha pasado mal por culpa de una serie de problemas respiratorios que le han durado más de lo previsto. Sin embargo, ante el Nàstic ya demostró estar casi recuperado y ahora afronta el importantísimo choque ante el Real Oviedo al cien por cien.

Tras el entrenamiento del jueves, el de Utrera habló con la prensa y explicó lo mal que lo ha pasado por culpa de sus problemas de salud: “He sufrido un resfriado que no me dejaba ni respirar.Cada vez que me entraba el aire frío me ponía peor, incluso después del partido del Lugo llegué a escupir sangre de la misma garganta. Lo cierto es que lo he pasado muy bastante mal durante algunas semanas porque me ahogaba mucho, pero desde hace uno días estoy por fin recuperado”.

Confiesa que lo pasó mal en algunos partidos porque no se encontraba nada bien físicamente: “Además de no permitirme entrenar, cuando jugaba y me esforzaba demasiado, me ahogaba y no podía aguantar el ritmo, pese a ello, el mister contó conmigo, y le estoy muy agradecido por ese apoyo”.

Categoría muy igualada

El utrerano analiza el momento de la categoría: “Últimamente parece que no ganamos, que nos cuesta, pero está claro que la categoría es muy complicada, está todo igualadísimo y, dejando a un lado al Huesca que parece que se ha escapado, cualquiera puede ganarle a cualquiera y es la tónica de toda la temporada, ahora nos está costando un poco más, pero seguro que con el trabajo que estamos haciendo vamos a conseguir volver a la senda”.

Más allá de que se encuentre en un momento bueno o malo de juego, el actual Cádiz CF no para de competir, como explica Álvaro García: “El Cádiz cuando está bien te arrolla un poco más, pero cuando está peor va a hacer todo lo posible para que le arrolles, y esa es la dinámica del equipo“.

Espera que los fichajes de invierno puedan adaptarse lo antes posible a la forma de jugar de Cervera: “Los nuevos tienen que adaptarse, igual que en verano los que llegaron se quejaban de que había que correr mucho, pero es algo normal, hay que adaptarse, coger las ideas del mister y aplicarlas en el campo y en cuanto asimilen esos conceptos le irá mejor al equipo”.

Habla de Eugeni, uno de los nuevos: “Se está adaptando, se trata de un jugador de más calidad con el balón, con más toque, creo que en cuanto se adapte nos va a venir muy bien, al ser un jugador de toque lo que le va a costar más es correr y que el equipo esté junto, pero en cuanto asimile esos conceptos le irá todo mejor”.

El Oviedo, ‘la bestia negra’ de los amarillos

Álvaro García ha reconocido que el equipo asturiano ha sido superior al gaditano en los últimos envites, pero espera que este sábado esa dinámica cambie: “El Oviedo parece que le tiene la medida cogida al Cádiz, ya que en los últimos partidos siempre nos ha ganado, el equipo está mentalizado, estamos trabajando muy bien esta semana, sabemos que es un partido muy importante; quizás no el partido de la temporada, pero uno de ellos seguro, estamos igualados a puntos y es de esos partidos de cuatro puntos, porque si ganas puedes ganarle también el ‘average’ particular, así que habrá que darlo todo para conseguirlo”.

Fue cuestionado por si le podría venir bien a los extremos cadistas enfrentarse a un equipo que suele jugar con defensa de tres centrales y dos carrileros largos. Álvaro no se fía del rival y del esquema que pueda poner el sábado en Carranza: “Sinceramente, es una incógnita, ya que hay muchos equipos que juegan de una manera y cuando llega el partido contra el Cádiz la cambian, nosotros estamos trabajando de todas las formas, para enfrentarnos a cinco y a cuatro, sabemos que va a ser complicado, ellos saben que atacamos por las bandas y ellos seguro que intentan cerrarlas”.

Acabó hablando de las ofertas recibidas en enero: “El mercado de invierno no ha tenido nada que ver con el verano, yo estoy muy tranquilo y muy feliz en Cádiz, hay que estar centrado en lo tuyo”.