Álvaro García: «Hay que seguir con la misma ilusión y ganas»

Alvarito no estuvo bien en el choque ante el Reus al igual que todo el equipo amarillo. El de Utrera no tenía reparos en reconocer lo evidente: “No hemos generado el peligro que generamos normalmente. Si no llegamos por banda es difícil crear peligro. No me he encontrado bien en la primera parte y cuando me ha llegado la pelota siempre tenía dos rivales encima”.

El extremo zurdo apuntaba que “si estamos arriba es porque nos lo hemos ganado, tenemos que seguir con la misma ilusión y las mismas ganas. Ha sido una derrota dura pero no nos vamos tocados, nos vamos jodidos porque queríamos ganar en Reus”.

Asimismo, Alvarito añadía que “más que fuelle es la cabeza de verte ahí perdiendo y que no salen las cosas. No creo que el equipo esté mal físicamente“.