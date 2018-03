Álvaro Cervera: «Tenemos opciones ante el Rayo si utilizamos nuestras armas»

La importante cita ante el Rayo Vallecano se acerca y Álvaro Cervera analiza el encuentro del domingo en plena Semana Santa, con dos entrenamientos y un viaje aún por llevar a cabo.

En primera instancia, el míster del Cádiz CF analiza: «El equipo está bien porque todo el año ha estado bien, con sus lógicos altibajos. Ahora bien, somos conscientes que esto se complica mucho y tenemos que ser capaces de competir contra equipos como Huesca o Rayo. Si no es así se nos pone muy difícil el sueño de luchar por el ascenso».

Sobre la cita ante el Huesca, Álvaro Cervera apunta: «A mi manera de ver, el otro día se percibió un equipo que tenía un puntito más que el otro. Se dejó entrever eso. Y eso que nosotros hemos demostrado que con nuestras armas podemos dar guerra, aunque quizás quisimos utilizar otras armas para ponernos a la altura de estos equipos y no es el camino. Nosotros tenemos que seguir con esas armas porque así podemos hacerles daño. No podemos confundirnos».

Y recalca: «Ante el Huesca, por lo que fuese, se acabó el partido con contras de ellos y eso me sacó un poco de quicio. Así no era nuestro partido. El partido lo tiene que empatar o ganar el Cádiz CF, y no al revés, que es lo que pasaba el otro día. Ya lo hemos hablado, los jugadores lo saben y tenemos que volver a esa dinámica».

Un adversario muy ofensivo

Ahora llega la visita del Cádiz CF a Vallecas, donde espera uno de los rivales más poderosos de LaLiga 123. «El Rayo es un equipo que tiene muy claro cómo ataca y cómo defiende. Deja libertad para que los equipos le ataquen, pero confía mucho en su potencial arriba. Tiene jerarquía, mucha valentía y difícilmente pierde el balón porque tiene mucha identidad con el esférico», señala.

Con esta carta de presentación de su próximo adversario, Cervera puntualiza: «El Cádiz CF no puede ser así porque el Cádiz CF no es el Rayo. Nosotros no somos así, somos diferentes y como diferentes tenemos que actuar. Y con eso sólo nos separan tres puntos en la clasificación, así que cada uno tiene que utilizar las armas que posee. Ellos son más atacantes, pero el fútbol es atacar y defender».

Asimismo, el entrenador del Cádiz CF asegura:«Atrás defienden más por calidad defensiva que por cantidad de efectivos y arriba se juegan muchos balones y tienen muchos jugadores que definen». Es el caso, por ejemplo, de su goleador Raúl de Tomás. Por eso aclara Cervera: «Si nos marcan primero siempre es un problema, puesto que nos hacen jugar de una forma que nos cuesta mucho más. Podemos empatar o ganar a balón parado, pero nos cuesta mucho más. Y conforme avanzan los encuentros, pues más aún».

Por esa razón apostilla: «El encuentro del domingo es diferente porque el Rayo tiene su manera de jugar, muy al ataque. Por lo tanto, hay que estar preparado para correr mucho».

El ‘goal average’, en un segundo plano

Y es que se trata de un partido con algo más de tres puntos en juego, pues el ‘goal average’ particular también está en juego. Sin embargo, Cervera prefiere no pensar en nada más que no sea ir partido a partido. «Estar arriba nos cuesta tanto que no nos distraemos con el ‘goal average’. Vamos punto a punto, nos hemos metido ahí por segundo año consecutivo y se me escapa esa faceta», aclara.

Finalmente, y ante la diversidad de horarios, Cervera apostilla: «Los horarios no los puedes manejar, pero a los que ponen los horarios no les interesa ni les importa un ‘pepino’ que tú lo manejes. Les da igual. Si fuese por criterio futbolístico o deportivo no lo harían, pero estás obligado a hacerlo porque manda el dinero».