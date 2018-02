Álvaro Cervera, enamorado del Carnaval de Cádiz

Totalmente involucrado con la idiosincrasia gaditana, Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, sabe perfectamente lo que supone el Carnaval de Cádiz para la propia ciudad y su gente, cosa que el propio técnico ha demostrado.

Lo hizo por ejemplo la pasada temporada cuando reconoció su pasión por las comparsas de Juan Carlos Aragón, destacando que algunas de ellas las lleva incluso en su móvil. Asimismo, el técnico, actualmente el cadista más querido por la afición sin lugar a dudas, ha demostrado un perfecto conocimiento de todo lo que rodea al gaditano.

Y como uno más, Cervera se ha dejado llevar por la marea de aficionados al Carnaval de Cádiz y lo ha hecho tanto en el Teatro Falla como en las propias calles de la ciudad. El Lunes de Coros dejaba imágenes simpáticas del entrenador subido en la batea del coro de Luis Frade junto al presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno.

Una imagen que no es la única pues las redes sociales dan fe del entrenador disfrutando del carnaval junto a parte de su cuerpo técnico y el cuartetero Manolo Morera, al que hizo referencia el pasado sábado en la rueda de prensa apuntando que “el que no sepa a lo que jugamos es que no es de Cádiz”.