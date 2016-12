Álvaro Cervera en diez frases para el recuerdo

Álvaro Cervera ha dejado en los meses que lleva entrenando al Cádiz CF multitud de frases que reflejan muchísimo su forma de ver el fútbol y sobre todo su personalidad.

Porque Cervera habla claro, sin tapujos, quizás hasta excesivamente claro. De hecho en alguna ocasión le ha caído alguna riña del director de comunicación del club, José Grima porque ha dado demasiados pelos y señales de algún asunto. Genio y figura, y eso sí, sin alzar más la voz de lo debido, el míster sentencia y si tiene que tirar a dar lo hace pero con elegancia y sutileza, al más puro estilo Cervera. Nunca se le ha visto subir los decibelios. Serio, elocuente y respondiendo a todo y a todos, por más que alguna pregunta le resulte incómoda, el entrenador sale del paso y se saca una respuesta convincente en la mayoría de los casos. Porque si algo tiene es que no esconde nada, las cartas siempre encima de la mesa.

Diez frases para el recuerdo del entrenador que seguro en 2017 dejará otras tantas. Citas que también palpan el estado del Cádiz en el momento en el que fueron dichas.

1. «Para jugar en este Cádiz hay que correr mucho más de lo que yo corrí en mi vida»

Y poco más se puede añadir. Esta es la identidad de Álvaro Cervera, su primer y único mandamiento, no hay más. La famosa identidad a la que tantas veces ha hecho referencia se resume en esta cita que ningún jugador del Cádiz se puede saltar y que es el alma del equipo: “Podemos ganar pero sin identidad perderemos con cualquiera. Tenemos que volver a los orígenes, recuperar la identidad”. “No tenemos ningún misterio, sabemos que hay que correr más que el contrario”.

Y todo ello sin dejar de olvidar que “el fútbol es el único deporte en el que ser defensivo es peyorativo”.

2. «Tengo buenos jugadores, pero no creo en las estrellas»

Lo dijo nada más aterrizar en Cádiz y echar un vistazo a un vestuario que estaba roto mentalmente porque “este club exige mucho en lo anímico”, otra de sus citas más recordadas. Cervera sabía que tenía que jugar a otra cosa en la fase de ascenso, destacando que “con calidad solo no vale para ganar”. El entrenador tenía más que asumido que el éxito del Cádiz estaba en “ir todos por el mismo camino”. Y así fue. “Jugamos para pasar eliminatorias, no para ser mejores”.

Un ‘play off’, “siempre es un acto de fe”, tal y como recordó el técnico, y en el que el conjunto cadista demostró “no ser el más brillante pero si el más competitivo”. Algo que también se está reflejando en el Cádiz actual en Segunda División. No gana los partidos por simples destellos, que a veces han aparecido, lo hace por un trabajo colectivo que ha puesto al conjunto gaditano cuarto en la clasificación.

3. «Somos el Cádiz, ganamos donde podemos no donde queremos»

Nada más perder en Tarragona hace unas semanas, Cervera soltaba toda una declaración de intenciones de cara ¿el mercado invernal? El técnico conoce las limitaciones de su equipo y sabe que no es ni mucho menos uno de los favoritos de la categoría. Por eso es consciente de que la calidad no es lo más reinante en su equipo, de ahí que “todo equipo sea mejorable, incluido el nuestro”.

4. «Trabajamos para que cuando la fortuna dude, esté de nuestro lado»

Otra cita reciente, esta de las últimas tras vencer al Sevilla Atlético. Una de las claves del entrenador, entrenar y trabajar al máximo dándolo todo y sin escatimar un “esfuerzo que no se negocia”. En el fútbol hay muchas invariables difíciles de controlar pero este Cádiz pretende tener atadas el mayor número de ellas posibles.

5. «Yo estaba en casa olvidado, esto es un impulso personal para mí»

El plano personal es algo que no ha escondido en varias ocasiones el entrenador amarillo. Siempre ha agradecido su fichaje por el Cádiz ya que “podré decir el día de mañana que he entrenado en este club”. Sus primeras semanas en tierras gaditanas fueron duras “porque veía que el equipo no captaba mis mensajes”. Todo cambió en la fase de ascenso convirtiendo a Cervera en un entrenador que pasará a la historia amarilla. De no tener equipo a ascender a uno que estaba derrotado. “De estar olvidado”, a ser admirado.

Situación que vivió en Tenerife tras ascender al cuadro chicharrero. Un lugar, Canarias, “donde tengo gran parte de mi familia y murieron mis padres, un lugar muy querido”.

6. «Ya no beberemos más agua para que no nos expulsen»

Poquitas veces se ha referido el entrenador amarillo a los árbitros. En Miranda no tuvo más remedio tras la actuación de Ais Reig, aseverando que si hacía falta “no beberíamos más agua para que no nos expulsen”. Sancionado con cuatro partidos tras el encuentro en Córdoba, Cervera no ha tenido tapujos en reconocer que “al Cádiz se le juzga con demasiada prontitud”, añadiendo que “hay cosas que cambiar en el fútbol y en el deporte que yo entiendo eso no es penalti”, en referencia a la pena máxima sufrida en El Arcángel.

7. «Hay jugadores que irían conmigo en dirección contraria si hiciera falta»

Sentencia célebre. Si algo le ha costado a Cervera es que algunos jugadores entiendan su filosofía. De hecho, él mismo dejaba caer que había futbolistas que andaban “despistados”, por llamarlo de alguna forma durante la pasada fase de ascenso. Si bien, otros entendían lo que quería el entrenador desde el primer minuto. Sus sorprendentes alineaciones en el ‘play off’ son un reflejo de los creyentes que se ha ganado en el vestuario.

Uno de ellos fue el propio Servando, al que colocó de lateral zurdo nada más llegar. Los resultados le dieron la razón. “Si el extremo derecho me mete tres goles tras poner a Servando de lateral zurdo, los jugadores no creerían en mí”.

Al respecto y sobre las salidas en verano subrayó que “hay jugadores que no me harían daño, pero si encontramos algo mejor deben salir“.

8. «Nos nos engañemos, el Cádiz así no puede competir en Segunda»

Derrota ante el Oviedo en uno de los peores partidos de la era Cervera. Y como los buenos toreros, ‘a porta gayola’, el entrenador lo dice alto y claro dejando entrever que así no vamos a ningún lado. Solo él sabe como sentó en el vestuario dicha frase, seguramente iba dirigida a gran parte de su plantilla, y por los resultados parece que el mensaje ha sido de sobra captado.

9. «¿Miedo?. Los ojos de mis jugadores reflejan responsabilidad y confianza»

Dedicada al técnico del Hércules, Vicente Mir, tras insinuar que se había acabado el papel higiénico en Cádiz antes de la vuelta en el Rico Pérez. ¿Le copió a Peguero? El caso es que Cervera respondió así a su homólogo alicantino que después vería en el terreno de juego el supuesto miedo de los jugadores amarillo.

10. «Cuando llegué vi el éxito y el futuro de esta manera»

El ‘vidente’ Cervera lo predijo y así fue. Se ascendió como él quiso y de la manera que entendió debía hacerse. Dicho y hecho. El Cádiz está en Segunda fiel a las ideas de su entrenador y al estilo que impregnó a su equipo desde el primer día.