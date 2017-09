Alvarito: «Dejé de entrenar porque no estaba bien y me podía romper»

Álvaro García, ‘Alvarito’, ha tomado la palabra tras la renovación con el Cádiz CF hasta 2022. Estas han sido sus palabras.

“Tras una semana complicada se me acumuló todo cuando marqué el gol. Me salió solo lo de llorar y otras cosas que no puedo decir”.

“Yo siempre he pertenecido al Cádiz CF e iba a respetar la decisión que tomara el club y lo que he hecho. Si seguimos esta dinámic,a ojalá podamos conseguir algo bonito. El objetivo sabemos que es la permanencia y es lo primero que tenemos que conseguir”.

“Ha sido una situación complicada porque había ofertas y me costaba mucho dormir por las noches y le pedí al entrenador que no me dejara entrenar porque mis piernas no estaban bien. Tenía mucha tensión y podía romperme”.

“Está claro que hay gente que no le ha gustado que dejara de entrenar. Era lo mejor para mí y el club no entrenar porque me podía romper y eso era peor para el club”.

“Verme en Primera no me he visto porque no he ido. He hablado mucho con Cordero y las cláusulas están para eso. Estoy muy motivado, estoy feliz y me gusta ir a entrenar en un grupo que está muy unido. Estar con los compañeros y la motivación es la misma”.

“El vestuario me ha apoyado mucho, tenemos un grupo que es una maravilla y todos los compañeros me han apoyado. El otro día rompí a llorar tras el partido de Copa en una situación difícil a uno le emociona y llena de orgullo”.

“Cervera apuesta por nosotros y es el que nos pone a jugar. Nos ha dado mucha confianza y el técnico lo demuestra con gestos”.

“Hay que valorarlo todo y jugar en Carranza es divino. Cuando te falta”.