Alvarito bordea la ley y se la juega

Álvaro garcía se mantiene con cuatro tarjetas desde hace cantidad de jornadas. El jugador utretrano incluso se perdió el partido en El Alcoraz por molestias tras un golpe en el encuentro de la jornada anterior en Carranza ante el Lugo, donde acabó el partido sin ver esa quinta amonestación con la que pudo limpiarse de tarjetas de saber que en Huesca sería baja por lesión.

Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y el futbolista volvió al equipo, de donde no ha salido al ser indiscutible para Cervera y a la par determinante para un equipo que confía en él como una de sus mejores armas ofensivas.

La temporada no ha dado descanso y prácticamente cada partido que se ha jugado ha sido una auténtica final por lo que Cervera no ha podido dar descanso al ex del Granada B y, por consiguiente, nunca ha tenido la misión de forzar esa tarjeta que le mantuviese apartado del equipo una jornada.

Las jornadas han ido pasando y las cosas se han ido poniendo tan complicadas que el mero hecho de imaginar al Cádiz CF sin Alvarito es un hándicap que ni entrenador ni equipo quieren imaginarse. A falta de dos jornadas, el jugador sigue estando al borde del castigo.

Bordeó la amarilla en el Pizjuán

Pues bien, el pasado sábado Álvaro García estuvo muy cerca de ver la amonestación amarilla, si bien, estuvo cauto y en ningún momento se desprendió enteramente de su camiseta cuando celebró el tanto con el que el Cádiz CF acortaba distancias al Sevilla Atlético poniéndose 3-2.

‘Una madre es una madre y no hay sanción que valga’. Más o menos esto pensaría el utrerano cuando celebró un gol cuando apenas valía. Nadie entendió su celebración-el Cádiz Cf seguía perdiendo- salvo sus seres queridos. Esos que sabían el día que Álvaro García estaba festejando puesto que le dedicó el gol a su madre con una frase que se podía leer en la camiseta interior que dejó ver.

El colegiado del encuentro, el manchego Isidro Díaz de Mera, no le mostró la cartulina amarilla, aunque sí que dejó escrito en el acta lo siguiente. “Álvaro García Rivera, en el minuto 72 en la celebración de un gol mostró una camiseta interior con el siguiente mensaje: feliz cumpleaños, mamá”.

El artículo 91.1 del Código Disciplinario de la RFEF dice que el futbolista que “alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación”.

Tal y como señala El Desmarque, este año hay un precedente en un partido del Atlético en el que Griezmann fue amonestado y multado con 600 euros por mostrar el mensaje “feliz cumple gordita” en la celebración de un gol. No vio la amarilla durante el partido, pero el árbitro lo reflejó en el acta y recibió el castigo por parte del Comité de Competición.

Por tanto, desde dentro del Cádiz CF se toca madera para que Competición no entre de oficio en un asunto que podría acarrearle una grave consecuencia al equipo amarillo.