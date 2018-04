Álex: «Los goles van por rachas y seguro que volverán»

Álex Fernández fue uno de los motores del Cádiz CF ante el Almería este viernes en el Ramón de Carranza. El centrocampista peleó hasta el final para que su equipo sumara un punto, un bagaje que pudo ser mayor. «Necesitábamos tres puntos en nuestra lucha por ascender a Primera, pero nos quedamos con lo positivo y a seguir».

El futbolista de Alcalá de Henares atendía a ‘Gol TV’ a la finalización del encuentro y apuntaba: «Hoy había que ganar, pero no ha podido ser. Al menos no hemos perdido y hemos sumado un punto. Confiamos en nosotros».

Sobre la falta de gol del Cádiz CF en las últimas jornadas, Álex señalaba: «Los goles van por rachas y volverán. Esperemos que sean ante el Reus y toca seguir intentándolo».

Finalmente, el jugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid apostillaba: «No nos ha pesado la presión de poder ponernos líderes. Hicimos un buen partido y no ha entrado el balón. A veces dos más dos no dan cuatro en el fútbol. Además, el Almería tiene mejor equipo del que dice la clasificación y nos puso las cosas difíciles».

De esta manera, Álex ya piensa en la próxima cita del Cádiz CF en tierras catalanas ante el Reus.