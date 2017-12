Alarma Pina: apenas hay dinero para fichar en el mercado de invierno

Mientras la afición se frota las manos pensando en los refuerzos del Cádiz CF en este mercado de invierno, su consejero delegado, Quique Pina, se lamenta amargamente porque, según comenta, apenas tiene dinero para fichar en enero. Sorprendente y hasta incomprensible. El murciano no se lo explica, pero asegura que “el control financiero es mínimo”, lo que traducido resulta que la parcela económica (dirigida por el presidente Manolo Vizcaíno, con el que mantiene una dura batalla) casi no liberará dinero de las arcas para firmar jugadores en estas fechas. Porque no quiere o porque no puede.

Pina lo adelantaba en una entrevista para Canal Amarillo y la Cadena Cope. El mandamás amarillo se refería primero a la pérdida de José Mari por lesión, lo que ha supuesto “un golpe muy fuerte, tanto en lo personal como en lo deportivo. Es un jugador importante en el vestuario por la alegría que da, la responsabilidad que crea cuando está dentro del terreno de juego. Fuera nos va a seguir apoyando, pero en el césped no nos puede ayudar, así que la única forma de compensarlo es unir al grupo y poder encontrar a un compañero que nos ayude en una posición como la de él”.

“Pero en estos momentos lo tenemos muy complicado porque el control económico financiero que nos han dejado a la parte deportiva es mínimo. Ya es difícil encontrar a un jugador como José Mari, imagina si no tienes dinero para conseguirlo. Se habla mucho de presupuesto (13 millones y medio), de superávit, pero la realidad es que un futbolista como el roteño no se podrá hacer con las garantías que nos gustaría”.

-Pues sorprende esta respuesta viendo como está el Cádiz CF ahora mismo, que aparentemente goza de muy buena salud.

-Sorprende, sí. La parte económica la desconozco. No he podido disfrutar de las cuentas del club para analizarlas, y eso que las he solicitado por requerimiento notarial, burofax y correo; pero no conozco el mayor de las cuentas, las partidas ni el presupuesto, pese a que tengo derecho. Así que no puedo dar ninguna explicación.

-Pero ¿por qué no ha dinero? El número de abonados es de los más altos de Segunda, se cuenta con patrocinadores fuertes, la grada presenta muy buen aspecto todas las jornadas.

-No sé por qué, pero tenemos muy poco. Ante esta situación, tendré que buscar el mejor jugador posible, con mínimas posibilidades económicas… prácticamente que nos lo regalen. Porque el dinero para fichar es mínimo.

-¿Y cómo está el mercado? ¿En qué condiciones se mueven los competidores?

-Pues está como está. Para ir a por un jugador es muy difícil, incluso aunque venga cedido, pues el club que lo presta no quiere pagar la ficha. El Granada, por ejemplo, tiene un control de un millón de euros, diez veces más que nosotros. Lo positivo es que los jugadores ahora sí quieren venir al Cádiz CF porque les seduce la posición que ocupamos y el momento. Es distinto a otras temporadas en las que no podíamos demostrar lo que ahora se ha hecho.

-La idea, pese a las apreturas, sigue siendo firmar a un centrocampista y a un delantero, ¿no es así?

-Más prioridades no hay, pero no sabemos si vamos a conseguir traer a alguien. Si quieres perfeccionar la plantilla hay que traer a dos futbolistas, y van a tener que ser dos oportunidades que económicamente no conlleven a nada.

-Por dejarlo claro. Si fuera por Quique Pina, hay que reforzar la plantilla.

-Por mí y por el entrenador. En estos momentos la parte deportiva sabe que hay que reforzar al plantel porque la lesión de José Mari nos ha matado (no hubiéramos reforzado centrocampistas) y arriba nos gustaría tener a un jugador de otras características diferentes para tener un equipo completo y ser precavido en el asunto de las lesiones. Que cualquier contratiempo lo tengamos cubierto, y por eso arriba nos falta un miembro más.