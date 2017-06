Al Cádiz CF de Cervera le va la luna

Hubo un tiempo, no hace tanto, que al Cádiz CF le dio por jugar en la mañana de los domingos. Al comienzo, según medio se decía desde el propio club, el motivo no era otro que parecía más del agrado de la afición, que acudía algo más a Carranza en lugar de si el partido se jugase por la tarde. Era Segunda B y dos los entrenadores que pasaron por el aro. El primero, Antonio Calderón, que bastante tenía con luchar con un ambiente enrarecido en Carranza para que ponerse a discutir por el horario medio establecido para los partidos como local. El segundo, Claudio Barragán, que lejos de molestarse incrementó la medida a táctica. De hecho, cuando se preguntaba a directivos sobre la idoneidad o no de jugarse en horario matinal, se señalaba claramente a “orden táctica del entrenador”. Y así era.

“Me gusta jugar por las mañanas para que los días no sean tan largos para mis jugadores”, solía decir Claudio Barragán cuando era preguntado sobre el asunto dejando la sensación de contar con un equipo frágil de mente y que no podía aguantar la presión debidamente. En esto hubo un antes y un después y que todo el mundo tendrá muy fresco en la mente: el ‘play off’ de ascenso de la temporada 2014/15.

Aquella fase de ascenso comenzó en Oviedo, donde el Cádiz CF empataba con goles de Jona y Cervero. La vuelta se jugaría en Carranza… por la tarde. Hacía calor, pero un calor moderado propio de finales de mayo. Sin embargo, aquella derrota ante el cuadro astur desembocaría en un giro de decisiones. Para la segunda eliminatoria, Claudio mandaba poner el horario para recibir al Hércules a las doce de la mañana. La climatología quiso que cayera un gran chaparrón esa mañana por lo que Cádiz CF y Hércules se libraron del ‘solazo’ que ya apretaba a mediados de junio. No fue así en el último encuentro de la temporada ante el Bilbao Athletic, donde el Cádiz CF acabó muriendo en la orilla en una mañana donde las altas temperaturas protagonizaron el antes, el durante y el después del partido.

Así se pensaba hasta que llegó Cervera, Que la primera decisión importante que tomó llegado el momento fue poner los partidos de ‘play off’ a la tarde noche consciente de que detrás suya llevaba un equipo cargado de veteranos y que a partir del minuto 70 defendían más garra y corazón que con físico. La jugada le salió magnífica. Primera porque Carranza fue un fortín. Y segundo porque le tocó jugar en climas norteños (Ferrol y Santander) y a una hora acostumbrada en Alicante ante otro equipo experto y veterano que jugaba prácticamente a lo mismo.

Ahora, LaLiga ha querido que los horarios para los cuatro posibles partidos de los ‘play off’ de ascenso sea el de las nueve de la noche, una hora con la que Cervera se frota las manos ya que siempre ha sido con la luna como testigo con la que ha conseguido mejores resultados.