«Al cadismo le digo que volveremos, estoy en deuda»

Álvaro Cervera, en uno de los momentos más complicados de su carrera tras caer eliminado ante el Tenerife, tenía también palabras de elogio para una afición que en su inmensa mayoría ha reconocido la labor del técnico al frente del Cádiz CF.

El entrenador no ocultaba alguna lágrima cuando destacaba que “me emociona hablar de la afición del Cádiz, le digo que nos espere porque volveremos”. Y es que Cervera, renovado para la próxima temporada, quiere conseguir algo más grande aún de lo logrado hasta el momento, de ahí que añade que “estoy en deuda con el cadismo, ojalá siga muchos años en el Cádiz”.

Cariño del aficionado cadista que no encuentra en una ciudad que bien conoce como Tenerife. “He encontrado un ambiente hostil hacía mi desde que me fui, se que aquí no voy a ser feliz. Vendré menos a Tenerife y ya está”.