Álvaro Cervera ha encontrado su mediapunta en el Cádiz CF. De nombre vasco y con un golpeo espectacular, Ager Aketxe se ha convertido en un fijo en las últimas jornadas en una posición que ha dado muchos quebraderos de cabeza al entrenador cadista.

Su capacidad de generar peligro a balón parado ha convertido a Aketxe en una pieza clave en el esquema amarillo. Así lo reconoce su propio compañero José Mari. “Aketxe tiene magia, tiene facilidad para encontrar jugadores y un golpeo extraordinario. Sabíamos que le iba a dar un saltito de calidad al equipo”, reconoce el propio futbolista de Rota.

No obstante, el centrocampista no pierde la ocasión en elogiar al resto de jugadores que han estado en la misma posición que Aketxe. “He jugado con todos los compañeros, se han ganado partidos con cada uno, cada jugador que sale lo deja todo en el campo. Tenemos una plantilla de jugadores honrados y se ve en resultados. aunque también es verdad que cuando ha jugado Rubén ahí lo ha hecho bien. Tenemos la suerte de que si alguien no juega varios partidos lo hace bien”. Y es que para el futbolista, “tener una plantilla así se agradece”.