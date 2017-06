Aketxe pone rumbo a Primera

Cuatro goles. Tres de libre directo y uno de jugada en Soria. Y varios que ha dado a balón parado. Y todo en medio año. Pocos jugadores han dado tanto en tan poco y Ager Aketxe será recordado en Cádiz como ese artista del balón que convertía en oro cualquier pelota parada. Para colmo, se ha acabado la temporada cuando mejor estaba, cuando más responsable se sentía en el equipo, cuando comenzaba a incidir más en el juego de ataque de los suyos. Ha sido una pena disfrutarlo tan poco. Porque el joven jugador del barrio bilbaíno de Romo tiene todas las papeletas para seguir creciendo en una categoría superior. De momento, lo que es seguro es que hará la pretemporada con el primer equipo del Athletic de Bilbao y volverá a trabajar a las órdenes del Cuco Ziganda, al que ya tuvo en el filial rojiblanco.

También es seguro que tendrá por delante en la posición de mediapunta a Raúl García, un jugador mucho más experimentado y que no ha tardado en convertirse en primordial para el equipo vasco. No obstante, el golpeo a balón parado del pequeño jugador bilbaíno es toda una garantía en cualquier categoría. A eso le une su talentoso manejo de balón con la pierna izquierda y su evolución como jugador después de dejar atrás las molestias en su rodilla cuando se lesionó hace poco más de un año jugando con el filial del Athletic.

Ager Aketxe volverá a la disciplina de Athletic después de madurar una barbaridad en el Cádiz CF, donde llegó como un chaval y se va como uno de los baluartes del equipo amarillo. Por descontado que la idea del jugador es ganarse la confianza de Ziganda. Desde luego que su club no le cierra las puertas y que si el entrenador navarro da su visto bueno formará parte de la primera plantilla. Eso sí, la dirección deportiva dle Athletic quiere que Aketxe no se estanque. Sabe que están en pleno desarrollo y que sería mejor otra cesión para seguir compitiendo antes que racanear minutos en el primer equipo. Obviamente, toda la Segunda A, empezando por el Cádiz CF que tendría prioridad en el caso de que se lo plantease el club, desearía su cesión, pero la idea no es otro que cederlo, en el caso de que Ziganda no contase con él, a un club de Primera para ir viendo su progresión en la máxima categoría.