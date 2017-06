Aketxe: «El míster me dice que no me lo piense si puedo chutar»

Otra vez Aketxe. Un gol del talentoso centrocampista vizcaíno, aunque esta vez no fue a balón parado, hizo posible la victoria del Cádiz CF ante el Tenerife en una eliminatoria muy intensa que se resolverá el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López.

«El míster me dice que no me lo piense cuando tenga la oportunidad de chutar. A la tercera no lo dudé y salió bien», apuntaba el héroe del equipo cadista. Autor del 1-0 con un gol marca de la casa que sorprendió a Dani Hernández, que pensó que el esférico se marchaba fuera.

«Es un resultado muy bueno. Había que hacer gol y no recibir, así que nos vamos muy contentos», aseguraba el jugador cedido por el Athletic. Y también apostillaba: «Ha sido un partido muy disputado e igualado en el que hemos estado muy concentrados. Hicimos un gran partido y nos entregamos hasta el final».

En última instancia, Aketxe daba las gracias al cadismo por su apoyo: «¡Es increíble cómo aprieta Carranza! Es clave para nostoros».