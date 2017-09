Aitor: «Hay una rivalidad fuerte con el Oviedo pero es un partido más»

Titularísimo hasta el momento, el onubense Aitor García es partícipe del buen momento que vive en el Cádiz CF, jugándolo casi todo y viendo la clasificación desde la primera plaza.

El de Gibraleón reconoce que “el equipo ha empezado bien, llevamos tres victorias y un empate. Estamos trabajando bien y los resultados están saliendo. Espero que en Oviedo siga esa trayectoria ascendente. El año pasado perdimos los dos partidos y hay una rivalidad fuerte con el Oviedo pero nosotros vamos a ganar allí. Ellos tienen una idea similar a nosotros, nos lo ha dicho el míster. Es un equipo que juega muy directo. Intentaremos ir allí con nuestras armas y sacar algo positivo”.

Una de las claves de este Cádiz es que es fiel a su estilo: “Tenemos una idea clara y vamos con ella a muerte. El míster trabaja bien el trabajo en banda, el contragolpe y el otro día se vio el golazo que metió Alvarito. Tenemos esas claves del juego y la gente lo sabe bien. Los extremos que tenemos sabemos que cuando recuperamos el balón y abrimos a banda no nos coge nade. Es nuestro punto fuerte, se está viendo con los partidos”.

El Cádiz en estos momentos líder de la clasificación, pero eso no hace que se olvide la salvación. “Nuestro objetivo es conseguir la permanencia y luego ya pensaremos. El objetivo es ese y si ganamos en Oviedo son tres puntos más para conseguir esa meta que todos deseamos. Todo el mundo quiere empezar así, cuando empieza la temporada todos quieren un principio así. Estamos consiguiendo sacar los partidos adelante, las cosas están saliendo bien y ojalá siga. Ser líder me dice que estamos haciendo las cosas muy bien, que hemos hecho las cosas muy bien y que tenemos que seguir en esa línea de trabajo”.

Respecto a su titularidad, el onubense apunta que “me exijo trabajo, mucho trabajo, que al fin y al cabo es lo que pide el míster. Sacrificio, correr por los compañeros, y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Los goles no me preocupan, lo que me preocupa es ayudar al equipo tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Este año no he tenido esa suerte de poder probar desde fuera del área pero no me preocupa. Los goles vendrán y si no vienen pues intentaré seguir ayudando al equipo trabajando en otras facetas. No me siento titular porque esto puede cambiar de un lado para otro”.