Aitor: «El arranque de Liga está siendo espectacular»

Un partido más Aitor García volvió a ser titular, y aunque no mojó en la portería rival, el de Gibraleón valoró “la confianza que me está dando el entrenador. Lo estoy intentando aprovechar. Los goles llegarán”, apuntaba el futbolista que provocó el primer gol: “Estaba convencido que debía lanzar la falta, por poco no entró”.

Aitor destacaba el buen comienzo de temporada. “En siete días hemos jugado tres partidos y hemos ganado los tres, debemos seguir así. El arranque ha sido espectacular”.

Sobre el encuentro, el onubense explicaba y daba detalles de su complejidad. “Nos pasó contra el Alcorcón, acumularon muchos hombres y hemos tenido la suerte de encontrar el gol de Barral. Nos vamos con tres importantes puntos”.

Y cuestionado por la aportación de Álvaro García en el equipo amarillo, Aitor lo tenía claro: “Nosotros siempre hemos estado con Álvaro, hoy ha demostrado el porqué. Estamos todos con él y hoy ha demostrado lo que llevaba dentro”.