AD Alcorcón-Cádiz CF (Previa) Ya hay que pegar otra voz

Alcorcón 0 Cádiz 0 AD Alcorcón: Dmitrovic, Fede Vega, David Navarro, Rafa Páez, Razvan, Dani Toribio, Tropi, Kadir, Bakic, Óscar Plano y David Rodríguez. Cádiz CF: Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Brian, José Mari, Garrido, Álvaro García, Salvi, Aketxe y Ortuño. Árbitro: Gorka Sagués Oscoz, vasco Partido correspondiente a la 36ª jornada de Liga. Estadio Santo Domingo. Lleno, con la presencia de algo más de 60 cadistas.

Sí, sí, sí… Aún maravilla la segunda parte jugada ante el Levante hace una semana en Carranza.Sí, sí, sí… El Cádiz CF ha mejorado su juego y como prueba ahí quedó el baile que los de Cervera le dieron al once granota hace una semana. Que sí, que sí, que sí… Que las sensaciones no pueden ser mejores de cara a estos siete últimos partidos. Perfecto. Perfecto todo. Es súper positivo que así esté el panorama, Es lo mejor. Sin duda. Pero hay un ‘pero’. Muy gordo, además. El Cádiz CF tan solo ha sumado cuatro puntos de los últimos quince disputados. Y ya es hora de ganar.

Y esta mañana hay que hacerlo en un campo que, sobre el papel, parece bastante incómodo por eso de que parece una caja de zapatos. Luego es verdad que el rectángulo de juego viene a ser el mismo que el de la mayoría de los equipos pero, a bote pronto, el estadio Santo Domingo de Alcorcón da mala espina.

Pero no hay excusas. Y hay que ponerse serios más que le cueste a aquellos que no paran de repetir que lo que venga, bueno será por la perogrullada de que ya se ha salvado la categoría. Todo eso es muy bonito porque es verdad pero repetirlo hasta la saciedad cansa de una forma lastimosa.

Por supuesto que este equipo merece una ovación de aquí hasta el final de Liga. ¡Ea, ya se ha dicho! Dicho lo cual, la guerra comienza hoy. Bueno, ya comenzó la semana pasada en Carranza ante el Levante, equipo que empató en un estadio volcado con su equipo. Porque el personal ha cambiado el chip.

Y lo ha cambiado desde el último socio hasta el primer futbolista que defiende la camiseta en el césped. La gente se quiere dar el homenaje de otros ‘play off’ y tanto equipo como afición se han conjurado en conseguirlo. Pero para ello es importante que el once de Cervera salga cuanto antes de la dinámica de empates que lleva –cuatro seguidos– y enlace una victoria cuanto antes. Primero para darle un empujoncito al casillero de los puntos y segundo para poner algo de distancia con rivales que tampoco están paseándose por ningún campo de una Segunda donde hasta el más tonto hace relojes. Las derrotas ayer de Tenerife y Oviedo le da una maravillosa oportunidad al Cádiz CF para salir a por la victoria de manera decidida y valiente al asegurarse ya una jornada más metido en los puestos de ‘play off’.

Decía esta semana el experto José Mari que de aquí en adelante «el equipo que gane dos partidos seguidos se meterá en ‘play off’». Puede que parezca una sobrada, pero al roteño no le falta razón si se echa un vistazo al Cádiz CF de Espárrago que consiguió el último ascenso a Primera. Y es que hasta ese mítico once de Chapín sufrió para ganar un campeonato en el que no fue capaz de ganar dos partidos consecutivos en las últimas diez jornadas a excepción de las dos últimas, donde se ganó al Terrassa en Carranza y al Xerez en Chapín.

Por eso mismo, el Cádiz CF debe hacerse fuerte hoy en el campo de un Alcorcón que camina hacia Segunda B en puestos de descenso. El once madrileño ya fue barrido la última vez que jugó en casa (0-3) por el Getafe y hoy el Cádiz CF debe hacer lo mismo si quiere que se le siga tomando más en serio todavía después del gran ecuentro protagonizado ante el Levante.

Es la hora de levantar la voz después de cinco jornadas sin hacerlo. La última vez que lo hizo fue en Gerona y ya es hora de sumar tres puntitos de una tacada. Para ello, Cervera confiará en el mismo once que deslumbró ante el Levante y con el que querrá meterse en una fase de ascenso que hoy puede quedar más cerca si los amarillos (hoy de verde) son capaces pasar por encima de un equipo al que ya goleó en Carranza con una gran actuacion de Aitor.