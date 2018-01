AD Alcorcón-Cádiz CF (Previa) Un equipo de hombres y no de nombres

Alcorcón 0 Cádiz 0 Casto; Laure, David Fernández, Hugo Álvarez, César Soriano; Mateo García, Toribio, Dorca, Álvaro Peña; Jonathan Pereira y Álvaro Giménez. Cifuentes; Carpio, Kecojevic, Mikel Villanueva, Lucas; Garrido, Abdullah, Álex; Salvi, Álvaro García y Carrillo. Varón Aceitón, comité balear. Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga 123. El encuentro será televisado por el Canal LaLiga 123 TV. Santo Domingo. 12.00 horas.

Autoexigencia es la palabra. Autoexigencia es aquello que Álvaro Cervera pretende inculcar desde el minuto uno a sus hombres y él es el primero en asumirla. Sólo así, con las ideas claras, se pueden conseguir los retos marcados. Y el de ahora es muy goloso. Por eso no duda en no convocar al que él cree conveniente que debe quedarse en la grada. Sea el jugador que sea.

Sin ir más lejos, a Cervera no le ha temblado el pulso a la hora de dejar en la capital gaditana a David Barral por enésima vez. Cansado de la actitud del delantero isleño dentro y fuera del terreno de juego, el entrenador cadista ha apostado esta semana por Seth Airam, un jugador que, aunque sólo lleva tres goles esta temporada con el líder Cádiz CF B en el Grupo X de Tercera, sí garantiza esfuerzo y compromiso con la elástica amarilla.

Claro aviso a navegantes. Sobre todo si se tiene en cuenta que este fin de semana no estaba disponible el lesionado Dani Romera y que Carrillo estuvo lesionado no hace demasiado tiempo. En este Cádiz CF nadie juega por nombre.

«Hay que cambiar esa mentalidad de que somos un equipo ganador, pues no lo somos, somos un equipo competidor». Así, sereno y con los pies en la tierra, se muestra el entrenador del Cádiz CF en la víspera de la cita en Alcorcón, escenario en el que este domingo a las doce del mediodía se celebrará un nuevo compromiso liguero ante la escuadra alfarera.

Allí, en el sur de Madrid, Cervera espera «buscar esas cuatro cosas que nos mantengan arriba». Esos ‘asuntillos’ que permitirán dejar a cinco puntos la confirmación de una permanencia que ya se ha quedado en un objetivo más que terrenal. No lograrla sí que sería una catástrofe en toda regla.

Y allí, en Santo Domingo, no estará Barral, pero sí Carpio y Álvaro García, tocados durante la semana por la siempre incómoda gripe. De esta manera es posible que el lateral derecho y el extremo izquierdo, indiscutibles en sus posiciones, no estén al cien por cien pero llegarán. Como también llegará Garrido, otro de los tocados durante la semana que también apunta al once.

Los que no han viajado a Alcorcón son los lesionados Rober Correa, Marcos Mauro, Alberto Perea y Dani Romera. Tampoco el inédito Sankaré aunque ya entrena con el resto del grupo. El ritmo de competición aún no lo tiene. A todos ellos se une Brian, al que Lucas vuelve a ganarle la partida por enésima ocasión. Sin olvidar, obviamente, a Rubén Cruz, nuevo jugador del Cartagena.

Con este cartel, lo teórico es que Álvaro Cervera apueste por un once formado por Cifuentes bajo palos; Carpio, Kecojevic, Marcos Mauro y Lucas Bijker en la retaguardia; Garrido, Abdullah y Álex en la sala de máquinas; Salvi y Álvaro García en las alas; y Carrillo en la punta de lanza.

Servando (como solución de urgencia en el lateral derecho) y Aitor (por el extremo izquierdo) tendrían alguna opción por si los enfermos no terminan de estar en su máxima expresión, aunque parece poco probable que esta opción sea la más factible.

En continua renovación

Al otro lado estará un Alcorcón que ya sabe lo que es puntuar esta temporada en el Ramón de Carranza. El equipo de Julio Velázquez lo consiguió con un empate sin goles en la segunda jornada.

A día de hoy, la escuadra alfarera se encuentra fuera del descenso pero no termina de estar afinada arriba, con un promedio menor al del gol por partido arriba. Es por ello por lo que los cambios en la delantera no han tardado en producirse, ya que Borja Lázaro (sonó para recalar en el Cádiz CF el pasado verano) se ha marchado rumbo a Santander, al tiempo que el grancanario Asdrúbal llega desde el Central Coast Mariners de Australia.

No han sido los únicos cambios en las filas madrileñas, ya que David Navarro ha dejado su puesto a Pablo Vázquez, mientras que Nicolau Dumitru se ha ido para dejar su sitio a Mateo García. Y todo ello en una plantilla que ya había sufrido una profunda remodelación en verano.

A falta de conocer cuántos debutarán este domingo con la zamarra alfarera (Julio Velázquez dará la lista justo antes de la cita), claro queda que los sancionados Esteban Burgos y Sangalli, además del lesionado Nono, no estarán sobre el césped.

El Cádiz CF, mientras, espera conquistar Santo Domingo, un feudo en el que el Alcorcón no pierde desde octubre. Es su próximo reto.