Abel: “A partir de mi boda dejé de jugar”

A. C.,

Por A. C., 19:26 h.

-El último ascenso de Abel Gómez no estaba escrito a principio de esta temporada. Empezó en el Cádiz CF, de titular, pero su propia boda le apartó del equipo. ¿Por qué?

De esta manera pregunta la web deportiva Sportyou a Abel Gómez, el hombre ascenso que acaba de lograr otro en Lorca, por su salida del Cádiz CF. El sevillano no tiene molestias en contestar sobre algo que destapó en su día CANAL AMARILLO.

La entrevista no menciona aquel capítulo de pasada. De hecho, desde el Cádiz CF apenas se dio información a la ausencia de Abel. Hoy, lo explica sin problema alguno sobre algo que le pudo perjudicar en su trayectoria en un equipo con el que había ascendido y con el que estaba jugando titular hasta el fin de semana del enlace en Málaga, donde se casó un viernes, un día antes que el Cádiz CF jugase en Anduva ante el Mirandés ya sin el sevillano en el once.

Abel respondía con sinceridad al web deportiva de la siguiente manera:

–Fue una situación extraña y complicada. Yo tenía mi boda planificada para el 7 de julio, en verano, y una semana antes hubo un problema familiar, una tía mía que estuvo muy enferma, y el único día libre que teníamos era el 2 de septiembre. Era el tercer partido de liga, jugué de titular, el equipo iba bien y por esa circunstancia no pude viajar. Y a partir de ahí dejé de jugar. Empecé a desaparecer del equipo.

–¿Lo hablaste con el entrenador (Álvaro Cervera)?, pregunta Sportyou

–Hablé con él antes de todo eso y me dijo que lo entendía. Es cierto que muchas veces ya no sólo yo, sino que la familia y amigos no entienden mucho lo que pasó a partir de ahí. Pero son cosas que tienes que asumir y ya está.

–Tu mujer estará contenta con él…

–(Risas) Ella la verdad es que intenta mantenerse un poquito al margen.

Sin apenas importancia ya, el mediocentro actual de La Hoya Lorca le quita hierro a un asunto que, en su momento, le llegó a molestar al ser publicado por este medio.

Lo que no deja de ser cierto es que hasta la visita a Miranda de Ebro de la tercera jornada, Abel era uno de los fijos en las primeras alineaciones de Cervera, que comenzó jugando la Liga con la columna vertebral del pasado ‘play off’ de ascenso que culminó con el ascenso de categoría en el Rico Pérez.

Abel fue de la partida en el encuentro inaugural en el estadio Juegos Mediterráneos de Almería y también lo fue en la segunda jornada ante el Mallorca en casa. Ambos encuentros acabaron en tablas (1-1) pero en los dos goles de Ortuño Abel fue actor secundario ya que en Almería comenzó la jugada y en Carranza, tras un pase suyo, hicieron penalti a Ortuño.