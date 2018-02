Abdullah: «Me siento cómodo con todos mis compañeros del centro del campo»

Después de cumplir su sanción por acumulación de cartulinas amarillas ante el Numancia el pasado fin de semana, Abdullah vuelve a estar disponible y a las órdenes de Álvaro Cervera. «Me encuentro muy bien y trabajando con el equipo», garantiza el futbolista marsellés del Cádiz CF.

Habitual en los últimos tiempos en la medular debido a la grave lesión de José Mari, Abdullah, que recibió un aviso de Juan Carlos Cordero para que diese un paso al frente, tiene ahora una competencia mayor al estar recuperado Alberto Perea y llegar Eugeni y Fausto Tienza en el mercado de invierno. En este sentido, el galo señala: «Me encuentro muy bien con todos y cada uno tiene su estilo».

Aunque no pudo estar en Soria, Abdullah reconoce tras ver el encuentro: «Tuvimos 15 o 20 minutos buenos, pero luego cambió todo. Es sólo un partido y queda tiempo para recuperar nuestra mejor versión». Y confía en el método de Cervera. «Con el míster sabemos lo que hay que hacer en cada partido. No es un entrenador amante del fútbol de toque, pero tampoco lo prohíbe. Nosotros tenemos claro lo que debemos hacer». Y argumenta: «Somos futbolistas profesionales y tenemos que adaptarnos a lo que manda el jefe, que es el entrenador. Si no nos adaptamos a su estilo, no jugamos».

Sobre su estilo de juego y aportación personal, Abdullah señala: «No sólo puedo dar pases, también debo meter goles. Para estar mejor hay que hacer algo más». Y apostilla: «He jugado más que el año pasado en el doble pivote. Creo que beneficia a mi juego con el balón y me veo con más confianza ahí, aunque no tengo problemas en hacerlo más adelantado. Por otra parte, me está faltando gol, aunque sí es verdad que he logrado más asistencias. Creo que podría llevar algún tanto más».

Cuidado con el Lorca

En cuanto a la siguiente cita ante el Lorca en el Ramón de Carranza, Abdullah reseña: «No hay partidos fáciles. Jugaremos ante el Lorca como si fuera un equipo que está arriba en la tabla. No vamos a estar tranquilos ante un equipo que se está jugando la permanencia. Ya nos metieron tres goles en la primera vuelta».

Finalmente, el talentoso centrocampista del Cádiz CF puntualiza: «Me esperaba esta igualdad en la categoría porque hay equipos que vienen de Primera y otros que tienen mimbres para ascender. Hay mucha competencia. Todos los equipos se conocen muy bien y cada encuentro es difícil y complicado».