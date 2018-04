Romera: «Ascender a Primera sería un pelotazo»

Dani Romera ha vuelto, y si todo va bien lo ha hecho para quedarse. Y es que las lesiones han mermado muchísimo a un futbolista del que se han visto cosas interesantes en el terreno de juego, a la par que escasas por los problemas físicos que ha arrastrado durante toda la temporada.

El futbolista almeriense se ve con ganas y espera darlo todo de aquí a final de temporada. “La verdad es que cuando mejor estaba en enero y el míster confiando en mí tuve la lesión en el isquiotibial y he estado dos meses parando. Ahora me siento bien, con confianza, espero poder ayudar mucho al equipo. Me estoy tratando, cuidando, porque es difícil coger el ritmo de los compañeros. Espero poder coger minutos poco a poco y ayudar”.

Romera sabe que llega el momento de la verdad en el que hay que ofrecer la mejor versión. “Ahora nos estamos jugando mucho, todo el mundo lo sabe. Tenemos una nueva oportunidad este sábado en Reus y a pensar en partido a partido. Sabemos que vamos a enfrentarnos a equipos difíciles. Podemos volver a tener una racha buena como la que tuvimos antes de que acabara el año. Al estar ahí arriba, si no nos metemos en ‘play off’, pienso que sería una desilusión. Si podemos subir directos sería un pelotazo. Creo que queda mucha liga y es mejor pensar en cada jornada”.

El delantero cadista entiende que ahora los puntos son mucho más complicados de lograr. “La primera vuelta era un poco más fácil porque ahora hay más intensidad, más concentración. Nos falta un poco de suerte, porque los partidos contra Lorca y Almería los podríamos haber ganado y estaríamos líderes”.

“Nosotros estamos ilusionados, cumplimos el objetivo. Se tiene que notar en el campo que queremos estar arriba pero creo que tenemos un equipo para luchar por el ascenso”, explica el ariete.