Jesús Fernández: «Salí del Cádiz CF porque necesitaba minutos»

Tarde de reencuentro la que va a vivir el portero Jesús Fernández en el choque de su equipo, la Cultural Leonesa, ante el Cádiz CF. El canterano madridista volverá a verse las caras con su exequipo, conjunto del que salió el pasado verano tras una campaña de pocos minutos sobre el terreno de juego.

El guardameta reconoce que “nos encontramos en una situación de mucha necesidad porque tenemos que puntuar para salir de abajo. El Cádiz también necesita ganar para conseguir su objetivo, así que será un partido importante”.

Fernández explica los motivos de su marcha del Cádiz CF la pasada temporada. “No me arrepiento de salir del Cádiz porque yo necesitaba minutos y aquí en León lo estoy consiguiendo. Cádiz me acogió bien y dejé grandes compañeros, me acuerdo mucho de mi etapa allí”.

Todo ello a pesar de que el cuerpo técnico amarillo no quería su marcha. “Viendo como transcurrió la temporada anterior y aunque el club me transmitió que todos partíamos con las mismas posibilidades, yo quería jugar y me gustó mucho el proyecto de la Cultural. Está claro que es complicado jugar en Segunda, sobre todo cuando aunque lo haces bien hay un gran portero como Alberto Cifuentes”.

Las cosas del destino han hecho que esa necesidad de minutos no se vea reflejada, pues Jesús Fernández no está siendo titular indiscutible. “Nuestro entrenador ve el puesto de portero como cualquier jugador de campo y ve más posibles los cambios en la portería. Espero volver a entrar pronto en el equipo”.

Respecto a la campaña de la escuadra gaditana, el meta apunta que “la clasificación demuestra que el Cádiz está bien. Demuestra que es un equipo que está haciendo bien las cosas. La temporada pasada estuvimos cerca de ascender a Primera División”.