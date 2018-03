Zarza: «Sinergy quiere un entendimiento, no la gestión del Cádiz CF»

Más en la palestra que nunca, Sinergy sigue expectante todo lo que pasa en torno al Cádiz CF en una semana en la que ha pedido formalmente al Consejo Superior de Deportes que se inhabilite al presidente cadista Manuel Vizcaíno.

El abogado de la mercantil italiana, Enrique Zarza, habla de las razones que le han llevado a formular dicha petición al CSD. “Los indicios que tenemos es que Locos por el Balón se constituyó meses antes de la subasta con la finalidad de hacerse con las acciones del Cádiz CF. Asimismo se hizo con Jorge Lemus, un hombre del Sevilla FC y que posteriormente estaba dentro de esa empresa la familia de José María del Nido que por entonces era presidente del Sevilla, al igual que la familia de Quique Pina con la empresa Calambur. Hemos casado información y nos ha llevado a pedir la inhabilitación del presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno”.

Con una sentencia favorable en la que se declaró la nulidad de la subasta por la que Sinergy perdió las acciones del club gaditano, Zarza recuerda que el interés de los italianos no es volver al club. “Soy el abogado de Sinergy, no el administrador de la mercantil. Mi trabajo es que se recuperen las acciones y mis clientes me han manifestado que no quieren recuperar la gestión deportiva del Cádiz”.

Al respecto, el letrado hace mención a la situación de Quique Pina, puesto en libertad en el marco de la operación ‘Líbero’, causa en la que ha también se ha personado Sinergy. “Siempre que hable de Pina hablaré de su presunción de inocencia, aunque ya le he ganado más de un caso en los juzgados. Independientemente de todo ello, entiendo que eso no le impide ser un gran gestor deportivo porque hay pocas personas en España que han hecho lo que Pina en diferentes clubes”.

Y sobre lo que puede pasar próximamente, Zarza destaca que “mantenemos una relación profesional cordial con todas las partes pero cada uno hace su trabajo y mantiene sus posturas. Llevábamos años luchando en los tribunales y reivindicando un entendimiento pero como no lo hay pues seguimos luchando en los juzgados”.