Cervera: «Dejar de ganar empatando en Tenerife no es una mala noticia»

Álvaro Cervera se marchaba del Heliodoro con un sabor agridulce por como llegó el empate del Tenerife, o mejor dicho por el momento del partido en el que Juan Villar logró el empate y el juego de los suyos. “Tal y como ha sido parece que hemos perdido dos puntos porque ha sido al final pero nuestro partido no era para ganar tres puntos. Vivimos mucho de las ventajas de ir ganando y las contras pero no las hemos sacado bien. El Tenerife te obliga mucho, estoy contento por el punto pero me hubiera gustado sacar los tres”, explicaba el técnico cadista.

Cervera cree que a su equipo le faltó los contragolpes que finiquitaron partidos anteriores. “No hemos tenido ocasiones claras, siempre muy sucias, el primer pase después del robo no ha sido claro. El primer paso tiene que ser limpio o que el delantero te la aguante. Lo mejor que hemos hecho ha sido desactivar al Tenerife hasta los últimos diez minutos”.

Cuestionado por su labor defensiva, el míster del Cádiz recordaba que “no nos hemos metido atrás, nos ha metido el Tenerife. En la segunda parte han buscado más juego directo con Casadesús y Longo arriba. Las segundas jugadas las cogían pero hemos estado más cansados que otros días y nos ha faltado claridad”.

Un punto que no empaña la buena dinámica de un Cádiz que acaba el 2017 a solo 14 puntos de su objetivo inicial. “Yo sabía que el día que dejáramos de ganar podíamos mirarlo de otra manera pero este punto es muy bueno porque el Tenerife estará arriba. Dejar de ganar empatando al Tenerife no es una mala noticia”.

Vuelta a Canarias

La prensa local no desperdició la oportunidad de preguntar al entrenador amarillo por su regreso a Tenerife, una tierra a la que Cervera le sigue teniendo mucho cariño. “Se ha sido suavizando mi relación, los que no quieren siguen a la suya. Voy a pasar las Navidades aquí, estoy tranquilo pero hay gente que le molesta mi presencia. Esto quedará para siempre, hay gente que te aprecian y te quieren y otros que no. No puedo hacer nada al respecto ni me siento culpable de nada, solo perdí partidos”.

Y sobre el cuadro chicharrero, Cervera insistía que lo verá arriba a final de temporada. “El Tenerife tiene buenos jugadores pero la Segunda División es una categoría fastidiosa porque no ganas como quieres ni donde quieres. No hay tanta calidad para hacer lo que tu quieres, el Tenerife ha cambiado algunos jugadores de velocidad por la posesión y ahí en el cambio por los resultados pueden estar más nerviosos. Le he dado ánimos a Martí y que haga su trabajo bien”.